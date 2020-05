Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di venerdì 8 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 8 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 8 maggio 2020

Venerdì 8 maggio maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È molto probabile che in aprile qualche Ariete abbia dovuto affrontare alcuni cambiamenti di lavoro, come un incarico o un superiore, perché non reggeva più una situazione. A partire da oggi ci saranno nuovi sblocchi importanti e ti salirà una rinnovata voglia di emergere. Anche se il 2020 è partito con il piede sbagliato per molti di voi, le cose adesso miglioreranno di gran lunga, anche in amore

Oroscopo Toro

Oggi avrai la Luna in aspetto negativo: dovrai evitare più che puoi ogni forma di provocazione. Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi dal punto di vista emotivo, hai vissuto molte tensioni e a maggio non sarà diverso: dovrai armarti di molta pazienza e battagliare ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti anticipa per te un momento di svolta importante: da oggii tutte le questioni pratiche, rimaste in sospeso, ripartiranno molto bene. Se hai un progetto cui tieni parecchio, dovresti cominciare a lavorarci sopra, perché in autunno ti regalerà belle soddisfazioni. Il consiglio per te da parte delle stelle è di procedere con fiducia.

Oroscopo Cancro

Maggio ti ha liberato dall’influsso pesante di Saturno. Prevedo per te alcune decisioni brusche, dettate da una gran voglia di cambiare. Qualcuno potrebbe aver avuto già delle avvisaglie nei mesi scorsi, fatto sta che molti di voi dovranno valutare molto attentamente i passi da compiere e poi cominciare.

Oroscopo Leone

Saturno è in opposizione e ti rea molti momenti di tensione. Oggi potresti rivedere alcune proposte, arrivate in passato, che ti erano sfuggite. Molti nati in Leone, che lavorano per conto proprio, saranno messi alle strette: o portate avanti un progetto oppure lo chiudete definitivamente.

Oroscopo Vergine

Questo periodo continua a essere molto promettente soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Maggio potrebbe regalarti nuove gratificazioni. Ti avverto, però: dall’11 di questo mese sarai al centro di alcune polemiche. Tu dai sempre il massimo sul ciò che fai, ma hai intorno a te qualcuno che sfugge alle proprie responsabilità. Mantieni alta la guardia: soprattutto con chi prova invidia.

Oroscopo Bilancia

Ci sono ancora delle difficoltà personali da superare. Oggi avrai molta forza e potrai cominciare a fare notevoli passi in avanti. L’amore promette bene, anche se alcuni dubbi nei confronti del partner perdurano. Il lavoro migliora gradualmente: forse c’è qualche piccolo cambiamento in corso, come un nuovo datore o un diverso incarico, ma niente di allarmante.

Oroscopo Scorpione

Oggi avrai la Luna nel segno: questo vuol dire che finalmente potrai emergere! Forse potresti imbatterti in qualche discussione oppure potresti avviare una nuova collaborazione di lavoro. Qualcuno, invece, valutare l’idea di porre fine a un progetto. Se alcune trattative dovessero saltare, sforzati di reagire in modo diplomatico.

Oroscopo Sagittario

Ti aspettano tre giorni davvero molto turbolenti. Oggi potresti provare ansia a causa di un lavoro rimasto in sospeso o per via di alcune proposte che tardano ad arrivare. Queste preoccupazioni si riverseranno inevitabilmente nel rapporto di coppia sciupando l’armonia ritrovata. Fa attenzione a non mettere a repentaglio la tua relazione.

Oroscopo Capricorno

Sei di fronte una fase della tua vita molto importante: maggio e giugno ti regaleranno delle belle novità sul lavoro. A beneficiarne saranno soprattutto i precari e chi ha avuto in questi giorni qualche problema in più. Da oggi potrebbero spuntare dei progetti interessanti. Tu rientri nella cerchia di quei segni che ripartirà molto presto, e questo vale in particolar modo per le questioni di carattere pratico.

Oroscopo Acquario

Adesso sei davvero molto stanco. Qualche Acquario sta seriamente considerando la possibilità di cominciare qualcosa di nuovo. Chi è più giovane potrebbe perfino programmare un trasferimento altrove. Certo è, come denota l’oroscopo di Paolo Fox, che hai una voglia crescente di evasione. È probabile che, non appena sarà possibile, molti di voi organizzeranno una fuga.

Oroscopo Pesci

Maggio sarà un mese molto particolare sul fronte amoroso. Avrai bisogno di riflettere ancora sul tuo rapporto oppure potresti avere dei problemi di distanza con il partner, sia da un punto di vista fisico che psicologico. Le stelle invitano a usare molta cautela soprattutto chi ha deve superare molte difficoltà oppure sta tenendo in piedi due storie contemporaneamente.

