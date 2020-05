Oroscopo oggi di Paolo Fox: le stelle di giovedì 7 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 7 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: giovedì 7 maggio 2020

Giovedì 7 maggio maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi la Luna non sarà in opposizione: significa che vorrai riflettere su cosa farai nei giorni successivi. Il tuo lavoro è ancora bloccato, ma molto presto si apriranno nuove prospettive. A partire da sabato il tuo quadro astrale sarà molto positivo, soprattutto per quanto concerne i sentimenti.

Oroscopo Toro

Oggi sarai disorientato e molto teso. Ti esorto a non provocare chi vive con te, specialmente se sono persone con cui non hai una grande intesa. È facile che qualcuno si sentirà un po’ fiacco anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento stai risalendo la china. Le esperienze passate, sebbene siano state faticose, ti hanno permesso di maturare parecchio. Infatti tu ora sei cambiato: i tuoi interessi e gli obiettivi che avevi nel 2019 adesso non sono più importanti. Devi impegnarti a riprendere in mano i tuoi progetti lavorativi, perché entro luglio arriveranno belle occasioni in tal senso.

Oroscopo Cancro

Ti anticipo che oggi La Luna è in aspetto interessante: dovresti sfruttare mercoledì per affrontare le questioni legate ai sentimenti e al rapporto di coppia. Evita di rimuginare sul passato. Se hai delle richieste importanti da fare, muoviti entro sabato prossimo, perché la domenica sarà una giornata piuttosto contraria.

Oroscopo Leone

Ti avverto: oggiì avrai Saturno e la Luna in opposizione, ragion per cui dovrai evitare ogni forma di provocazione e nervosismo. È molto probabile che nelle prossime ore tu perda le staffe e reagisca con troppo irruenza per la minima cosa. Sii prudente.

Oroscopo Vergine

Nelle prossime giornate dovresti lavorare su progetti nuovi in vista del futuro. Se qualche Vergine è rimasta ferma negli ultimi tempi, adesso potrà ripartire alla grande. In amore le cose vanno meno bene: il partner non sempre capisce quello che pensi e questo ti provoca del malessere. Ci vuole maggior pazienza.

Oroscopo Bilancia

Hai delle belle stelle: questo vuol dire che ritroverai maggiore tranquillità rispetto a prima. L’amore va bene e chi ha una bella intesa con il partner potrebbe perfino voler ufficializzare la relazione e pensare a dei figli. Per domani possibile qualche problema sul lavoro. Stanno per arrivare belle novità.

Oroscopo Scorpione

Oggi avrai la Luna nel segno. Finalmente riconquisterai la grinta perduta che ti accompagnerà per tutte le prossime 48 ore. Dovrai, comunque, avere molta cautela, perché il lavoro non ha trovato ancora la stabilità che vorresti tu. Ad aggiungersi anche Marte in dissonanza, potresti avere dei momenti di grande nervosismo e discutere concitatamente con il partner.

Oroscopo Sagittario

Oggi dovresti ritagliarti del tempo da dedicare a te stesso. È ora di fare chiarezza, guardarsi dentro e decidere come agire nei prossimi mesi. L’invito delle stelle è di farlo in questi giorni e non aspettare l’estate.

Oroscopo Capricorno

Ti aspettano delle giornate molto positive, sia dal punto di vista lavorativo che da quello amoroso. Oggi, in particolar modo, scoprirai di non essere solo. Potrai fare affidamento sul di alleati protettivi

Oroscopo Acquario

Saturno nel segno ti mette in condizione di dover crescere. Oggi potresti ritrovarti di fronte una scelta molto importante, che coinvolgerà l’intera famiglia. Se sei un figlio giovane è probabile che tu decida di lasciare la casa dei genitori.

Oroscopo Pesci

Oggi il lavoro procederà a gonfie vele. Potresti ricevere delle notizie, dei pagamenti inattesi oppure firmare degli accordi vantaggiosi. Il denaro finalmente comincia a circolare di nuovo!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

