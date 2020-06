Oroscopo oggi di Paolo Fox: le stelle di sabato 6 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 6 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: sabato 6 giugno 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un weekend che bisogna prendere con allegria! In ogni caso, se ci sono persone a cui devi dare delle spiegazioni o magari devi chiedere spiegazioni a qualcuno, perché la giornata di domenica potrebbe essere un pò più agitata. Sappiamo che questo è un periodo di lento recupero nel lavoro: l’importante è avere un progetto! Credo la maggioranza ripartirà da Settembre, mentre ora si progetta quello che bisogna fare!

Oroscopo Toro

In questo fine settimana accresci la tua voglia d’amare! E ci sarà anche la giornata di domenica a dare spazio a nuovi progetti. Dal punto di vista economico e lavorativo questo Giugno è un mese molto importante, come lo sarà tutto il 2020: insomma, le cose che devi organizzare sono tante e bisogna farlo subito, perché nonostante il 2020 sia partito male, sarà l’anno del grande cambiamento!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Senti una grande indecisione ed un nervosismo che potrebbe essere figlio anche di una certa tensione nata 24 ore fa. Se queste tensioni si riversano in amore, il problema è che potresti vivere dei profondi turbamenti anche nelle relazioni. Quindi, consiglio un pò di pazienza in tutto!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo fine settimana inizia bene ma domenica potrebbe essere una giornata fuori forma. Quando ci sono stelle un pò particolari e soprattutto strane come quelle di questi giorni, il mio consiglio è sempre di parlare con molta cautela e di non essere troppo caustici nei giudizi. Sappiamo, infatti, che quando c’è qualcosa che non va, le persone del tuo segno non risparmiano qualche critica spietata. Attenzione alla forma fisica, stomaco delicato.

Oroscopo Leone

In questa giornata hai una bella grinta grazie a questa Luna favorevole, ma bisogna dire che il nuovo transito d’opposizione di Saturno mette in guardia dalle spese eccessive. In generale questo è un periodo importante, preludio di una estate che sarà veramente positiva per i sentimenti. Chi ha già una storia la conferma, chi ha chiuso una relazione lo ha fatto senza soffrire, ed è già pronto a nuovi percorsi sentimentali.

Oroscopo Vergine

Avevo avvertito che Giugno sarebbe stato un mese importante, perché resta sempre un grande cielo per chi vuole mettere in cantiere progetti e programmi progressi, ma in questo fine settimana e nei prossimi ci sarà sempre qualche tormento, una discussione in casa un pò di stanchezza fisica.

Oroscopo Bilancia

Giugno e Luglio non sono mesi particolarmente interessanti sotto il profilo economico e ci sono anche delle situazioni da chiarire, forse anche un lavoro che prima di Agosto non sarà recuperabile. Ecco perchè ora dovresti puntare di piu’ sui sentimenti, piuttosto che su tutto il resto!

Oroscopo Scorpione

Sei alla ricerca di un pò di serenità! Sul fronte dell’attività, ci sono dei progetti di un certo peso che giungeranno a compimento grazie al prossimo anno. Devo dire che la giornata di domenica sarà importante, saranno 24 ore di forza per le relazioni e anche per le emozioni che desideri vivere passo dopo passo, nel corso delle prossime settimane.

Oroscopo Sagittario

La Luna è nel tuo segno ma in aspetto un pò critico con Marte. A breve ci sarà un ottimo oroscopo specialmente per quanto riguarda la forza fisica, ma come ho ricordato più volte, il tuo è tra quei segni zodiacali che o si sono affaticati troppo oppure di recente hanno avuto delle grandi perplessità.

Oroscopo Capricorno

Al momento il tuo è uno dei segni più forti, però devo anche ricordare che questo è un segno che è molto lento nelle sue decisioni. Infatti, se il 2020, come sto verificando, è un anno importante per i segni di terra, tu a volte stai un passo indietro perché non rischi, perché hai paura di cadere e magari tiene in ballo situazioni che non vale la pena di vivere.

Oroscopo Acquario

Sei in procinto di fare qualcosa d’importante: già dall’anno scorso, da Marzo del 2019, molti di voi si erano riproposti di cambiare vita, poi dopo quello che è successo negli ultimi tre mesi, devo dire che questo desiderio è diventato un ordine! Tutto quello che è stato vissuto in maniera difficile, sacrificata, dal Marzo scorso ha rappresentato una sorta di molla che ha fatto scattare un grande senso di indipendenza e intraprendenza.

Oroscopo Pesci

E quando una persona nata sotto questo segno è pensierosa, quasi sempre ha un piccolo o grande problema personale o familiare da risolvere. Il consiglio è quello di fare le cose con calma, ricordando però che Giugno e Luglio saranno mesi importanti per ricominciare a lavorare e a riprendere quota, per avere una piccola o grande riconferma.

