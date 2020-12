Oroscopo oggi, domenica 27 dicembre 2020: le stelle di Paolo Fox da Ariete a Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox del giorno di domenica 27 dicembre 2020

Domenica 27 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata si apre in maniera convincente: io spero veramente che tu voglia portare avanti progetti ed iniziative. Questa Luna é utile per tutto quello che ha che fare con il contatto, quindi in questo momento anche via web. Grazie a certe intuizioni potresti mandare un messaggio particolare a persone che ti saranno molto utili nel corso del 2021.

Oroscopo Toro

Hai un grande progetto in mente che potrà essere realizzato nel 2021 purché ci siano le giuste risorse. Devo dire sinceramente che non mi sembra il periodo migliore per spendere più soldi di quelli che realmente si hanno a disposizione. E qui mi rivolgo anche a coloro che vogliono chiedere un prestito: siate cauti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fatto che la Luna si trova nel tuo segno ti favorisce! Tra l’altro, il tuo segno rappresenta l’astrologia, la creatività, l’invenzione, l’idea, l’intuizione! E per il 2021 rappresenterà per te la capacità di rimetterti in gioco. Non sottovalutare quel che capita in una giornata che in qualche modo ti assomiglia perché sarà piuttosto movimentata!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ora che non hai più pianeti opposti senti che tutto é più fluido. Queste opposizioni planetarie possono anche avere rappresentato delle persone contro di te ma in molti casi sei stato tu stesso a creare dei blocchi che hanno creato delle difficoltà.

Oroscopo Leone

Dopo qualche giorno di forte agitazione, in questa domenica inizi a sentire che le cose funzionano meglio, c’é una grande voglia di rimettersi in gioco. Purtroppo, economicamente e lavorativamente parlando, sembra tutto un pò al rallentatore. E anche se guadagni bene, poi spendi di più.

Oroscopo Vergine

Non devi cercare di mettere tutto in chiaro, non devi impelagarti in situazioni e relazioni pesanti, perché devo dire che si sente molta fatica, si sente che c’é anche una scarsa energia. Quindi, la prima cosa che devo chiederti di fare é di allontanare persone che possono rendere questa domenica noiosa. Forse hai bisogno di relax!

Oroscopo Bilancia

In questa giornata potresti iniziare a capire come funzionerà il prossimo anno perché questa sembra una giornata più armonica, più determinata, più creativa. Il 2021 sara’ l’anno in cui persone come te, capaci di rivoluzionare il mondo con un’idea e con grande gentilezza, avranno l’opportunità di fare qualcosa in più. L’amore può risvegliarsi!

Oroscopo Scorpione

Dopo un Natale vissuto in maniera noiosa o magari diverso da quello che avresti voluto, ora vuoi tranquillità! D’altronde, per te é troppo importante stare bene, essere sereno di spirito. Le relazioni nate in questo periodo sono importanti. Sul fronte economico non ci dimentichiamo che ci sono ancora alcuni debiti da saldare o magari devi ancora ricevere dei soldi che qualcuno ti deve.

Oroscopo Sagittario

Giornata un pò particolare perché ci sono rallentamenti progetti che non funzionano come dovrebbero. Insomma, in queste ore può capitare qualcosa di strano, forse anche semplicemente un disaccordo che bisogna cercare di limitare. Pare che questa domenica si concluda con un forte stress e con rallentamenti di ogni genere.

Oroscopo Capricorno

In questo periodo non solo sei più forte ma hai in mente un quadro ideale di una situazione che puoi iniziare a spingere in vista del 2021. Non é un caso se alcuni di voi si innamoreranno! E se c’é già un amore, entro metà Febbraio potresti decidere di fare una scelta importante. E’ vero che tu sei una persona libera ma adesso avresti tanto bisogno di un abbraccio, di qualcosa di più consistente.

Oroscopo Acquario

Dopo tre giorni un pò annoiati parte una domenica importante. Sta per arrivare un 2021 di grandi risorse per te che vuoi sempre vivere emozioni, che non ti blocchi nel pensare al passato. Hai bisogno di mettere ordine ma hai anche bisogno di iniziare ad esplorare il futuro in maniera molto intrigante.

Oroscopo Pesci

Ogni tanto torna un briciolo di malinconia. E questa domenica può rappresentare un momento d’agitazione, di tensione da tenere sotto controllo. Sembra come se in questo momento tu fossi preso dai ricordi: persino se c’é una persona al tuo fianco ti sembra che il rapporto sia cambiato, anche se non é cosi!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento