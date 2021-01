Oroscopo oggi Paolo Fox, le previsioni delle stelle di domenica 24 gennaio 2021

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: domenica 24 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Puoi giocarti questo fine settimana come meglio credi: puoi giocartelo in amore, puoi giocartelo sul lavoro, nel senso che anche le idee sono favorite! I giochi mentali sono quelli che valgono di più anche perché in questo periodo é proprio dalla mente, tra le tue risorse intellettive che puoi escogitare quell’arma vincente, quell’idea che può essere giusta per affrontare il futuro. Incontri favoriti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei molto preoccupato o comunque un pò ansioso perché ti rendi conto che alcuni risultati non sono come tu vorresti. Io chiedo di vivere alla giornata perché non vorrei che una situazione vissuta di recente possa portare a credere in qualcosa che in realtà non c’é.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Queste 48 ore viaggiano con la Luna nel segno! Quindi, non manca la voglia di superare un piccolo problema: tu hai bisogno di una risposta e la risposta deve essere positiva per iniziare a guardare il futuro in maniera ottimista. Mi piace questo oroscopo soprattutto per l’amore, io credo che molti di voi a Febbraio ritroveranno la voglia di stare bene e finalmente staranno bene, con se stessi e con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi dimenticare qualche triste trascorso che puo’ essere legato alla famiglia, all’amore, perché in questi giorni ci sono state diverse divergenze e non sempre per colpa tua. In realtà tutti i rapporti che non sono stati chiariti l’anno scorso riescono ancora oggi a dare qualche problematica. Riuscire a superare le difficoltà non é cosa da poco, però bisogna dire che adesso non abbiamo più Saturno contrario. Attenzione con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Più volte sto spiegando che questo é un periodo in cui ci sono maggiori fatiche ma non significa che le cose non vadano bene! Certo é che se alcuni rapporti erano già stati logorati dal tempo, non e’ escluso che ora si chiudano. Alcuni avranno delle proposte di lavoro che all’apparenza sembrano allettanti ma il costo per aderire a queste offerte é troppo alto! Ad esempio un cambiamento di vita che ora non ti senti di fare. Certo é che sei piuttosto contrariato!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dovresti trascorrere questo fine settimana nel più completo relax. Certo, sappiamo che tu non riesci mai a rilassarti del tutto, specie a livello mentale, perché non ti fermi mai! La tua testa e’ un vulcano di idee. All’apparenza non sembrerebbe perché appari come un tipo molto pacato, flemmatico, ma in realtà dietro questa apparenza piuttosto statica c’é una persona sempre in movimento.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

L’energia che arriverà a Febbraio avrà un picco massimo attorno al 10 del prossimo mese: non dico che tutti risolveranno problemi annosi, però possiamo dire che tra Gennaio e Febbraio ci sarà una risalita! E comunque anche l’umore sarà migliore. Peccato che in amore ci si ancora qualcuno in dubbio: se sei in bilico tra due storie, cerca di non fare ulteriore confusione!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nelle prossime due settimane sarà meglio rimanere in silenzio e osservare le cose che capitano attorno, che non sembrano del tutto chiare. Potresti anche avere un rapporto un pò complicato con una persona. E’ chiaro che quando abbiamo stelle stridenti, i rapporti forti risentono di piccole perplessità ma quelli che erano già in crisi prima possono essere danneggiati fortemente!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nonostante questa grande voglia di recupero e quest’energia che piano piano si accumula nel cielo, in questo fine settimana si batte la fiacca! C’e’ una Luna opposta, il che non vuol dire per forza che le cose non vanno, ma é molto probabile che in queste 48 ore ci sia qualche cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Devi cercare di risolvere un piccolo problema: tu sei una persona molto forte e anche molto testarda, prima di cambiare un obiettivo, prima di pensare che un traguardo non sia raggiungibile, impieghi anche molto tempo! Direi di non sprecare ulteriore tempo, soprattutto se nell’ambito del lavoro ci sono difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ho spiegato che Febbraio sarà il mese delle grandi rivoluzioni, dei grandi cambiamenti. E non é escluso che entro poche settimane si abbia la voglia o la possibilità di mutare rotta, di fare qualcosa di nuovo. E’ per questo che chiedo a tutti di fare quello che sentono, ovviamente nei limiti del lecito e della ragione! Oroscopo Paolo Fox Pesci

La noia deve essere evitata ma sappiamo come se hai fatto: tu sei una persona molto attiva, capace di fare tante cose in un giorno, poi improvvisamente passi delle giornate in cui potresti restare nel letto a dormire dalla mattina alla sera. Sabato e domenica sono due giornate pigre: e se non lo saranno a livello fisico, lo saranno nei rapporti con gli altri. Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento