Oroscopo oggi Paolo Fox: le previsioni di lunedì 20 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: lunedì 20 gennaio 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai passato un buon week-end, che ti ha permesso di recuperare energie dopo una seconda parte di settimana scorsa molto pesante. Stai pagando una caratteristica fondante di come sei fatto, ovvero quella di dire tutte le cose in faccia.

Per questo spesso litighi o crei le condizioni per una tensione che spesso potresti evitare. L’aspetto positivo è che Marte sta dalla tua parte, quindi anche nelle discussioni più pesanti avrai senz’altro la meglio.

Oroscopo Toro

Il week-end non ti ha lasciato in buone condizioni. La Luna in opposizione ti porta qualche acciacco di troppo, oppure nelle prossime ore potrebbe portarti un brutto raffreddore.

In entrambi casi, almeno per questo primo giorno della settimana, ti consiglio vivamente di prendertela con calma.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cosa ti sta succedendo? Solitamente sei il segno più estroverso, quello che ama le relazioni col prossimo. Invece in questo periodo ti stai costringendo ad un isolamento dal mondo esterno. La motivazione sembrerebbe essere in Venere dissonante e Marte in opposizione.

Nulla di grave, insomma, però è chiaro che non ti stai comportando come vorresti. Non peggiorare la situazione infilandoti in polemiche o liti, perché non è davvero il momento giusto!

Oroscopo Cancro

Nelle ultime 48 ore hai iniziato un percorso importante, che ti consiglio di portare avanti almeno fino alla soglia dell’estate. Sto parlando della tua decisione di fare pulizie di tutte le emozioni negative presenti nella tua vita.

Se ci sono situazioni poco chiare sia in amore che sul lavoro, non avere fretta: le soluzioni arriveranno tra non prima di tre mesi. Sei stato bravo, ad ogni modo, perché hai correttamente sfruttato il fine settimana per ricucire uno strappo d’amore.

Oroscopo Leone

In questo week-end, di sicuro, non ti sei riposato. In certe situazioni, infatti, hai perso con troppa facilità le staffe, mentre sarebbe stato più opportuno utilizzare i ‘guanti di velluto’.

Ci si può far poco, perché, per carattere, quando ti senti circondato da persone che non ti ascoltano o che ritieni ti abbiano fatto un torto, ti arrabbi moltissimo. Almeno per questo inizio settimana, però, ascoltami: non continuare a stressarti, altrimenti il fisico ne risentirà.

Oroscopo Vergine

Sei tornato ad essere vitale e sei nelle condizioni ideali per progettare nel migliore dei modi il tuo prossimo futuro. Ti piace essere razionale e tendi a credere solo a ciò che vedi.

Le stelle mi dicono che si in un gran momento, ma ti consiglio di fare grande attenzione alla sfera dei sentimenti. Lì è impossibile mantenere i piedi per terra e non perdere mai la calma. Ecco perché vedo un confllitto in arrivo con i partner un po’ insicuri.

Oroscopo Bilancia

Sei circondato da persone che, per tua convinzione, ti nascondono qualcosa. In più, senti di non riuscire a fare delle cose importanti fino in fondo. Sei un segno d’aria ma, a differenza degli altri tuoi simili, tendi a ritenere importante il parere degli altri, perciò non parti per nuovi percorsi senza sentire la giusta approvazione.

Non è per forza una cosa negativa, a patto che non provochi un’eccessiva suggestione. Questo perché, in fondo, sai benissimo di potertela cavare in ogni circostanza. Le cose da fare sarebbero tante, insomma, ma hai troppa paura di sbagliare.

Oroscopo Scorpione

Questo week-end ti ha regalato l’idea giusta da sviluppare nel prossimo futuro. Ti trovo in un momento estremamente positivo, hai tanta voglia di fare ed un sanissimo spirito critico.

Senti anche una gran voglia di chiarezza, perciò affronterai senza troppi fronzoli situazioni e persone poco chiare. Non temere, dunque, se arriverà qualche piccolo conflitto: fa parte degli strascichi che ti porti ancora dietro per ciò che è accaduto lo scorso Dicembre!

Oroscopo Sagittario

Sabato e Domenica ti hanno portato un Marte favorevole, perciò comincerai questa settimana di slancio, soprattutto sul lavoro. E’ vero, ho trascurato un po’ la tua situazione relativa ai sentimenti, ma solo perché stai vivendo una situazione di sostanziale stallo.

Te lo dico chiaramente: ora non è il momento di pensare all’amore, aspetto sul quale ti consiglio di riflettere a fondo. Prima, però, fai ordine nelle vicende professionali…

Oroscopo Capricorno

La settimana appena entrata, ma direi in generale tutto il prossimo periodo, sarà all’insegna di profonde riflessioni e grandi successi. In amore vedo una situazione estremamente favorevole, soprattutto se stai approfondendo la conoscenza di una persona Toro o Pesci.

Potreste creare una miscela davvero esplosiva! Se stai vivendo un momento difficile, abbi fiducia perché ne verrà fuori qualcosa di positivo…

Oroscopo Acquario

Non è stato un buon fine settimana, perché ti sei sentito spesso sotto pressione e agitato. Ciò deriva da situazioni lavorative lasciate in sospeso, magari qualche pratica o consegna che non sei riuscito a concludere per tempo.

Tutto spiegabile, insomma, ma ti consiglio di non sottovalutare il tuo livello di stress, in quanto alla lunga potrebbe crearti qualche guaio fisico. Almeno in amore ti consiglio di non alzare polveroni col partnere sulla differente qualità dei rispettivi sentimenti.

Oroscopo Pesci

Stai vivendo una situazione un po’ contrastante. Marte dissonante ti fa sentire energico e nervoso allo stesso tempo. Come comportarsi? Cerca di trasformare rabbia e tensione che senti dentro di te in qualcosa di costruttivo.

In parte, in questo fine settimana, ci sei già riuscito: continua così!

