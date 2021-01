Oroscopo oggi Paolo Fox, le previsioni di venerdì 8 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi: venerdì 8 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo fine settimana parla di grandi emozioni, che portano anche un grande impeto! E spesso l’impeto crea nervosismo: l’ansia di arrivare e di completare un progetto, é enorme! Questo é un periodo importante: do a questa giornata un valore favorevole ma devo dire che dal punto di vista sentimentale non tutto sta procedendo come vorresti o magari sei talmente preso da questioni esterne al rapporto da non essere sempre presente come vorresti.

Oroscopo Toro

Ce la metterai tutta per stare vicino al partner, per riconciliarti se c’é stata una crisi, o magari per avvicinare una persona che ti interessa! Cosa sta cambiando nel cielo? Venere inizia un transito interessante! E questa é una Venere che porta una buona energia, positiva anche per il futuro. Non dimenticare, però, che dal punto di vista economico bisogna correre ai ripari. Se uno dei due in coppia ha problemi o se stai lavorando solo part-time, entro Marzo sarai costretto a chiedere maggiori garanzie!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non devi assolutamente metterti in una situazione difficile, non devi giocare in difesa, perché questo é un anno che con le debite precauzioni può portare vantaggi. Quindi ti dico gioca in attacco, nel senso che hai la possibilità di emergere! Mercurio e Giove sono favorevoli: ora non é che le cose piovono dal cielo, non é che dobbiamo aspettarci miracoli, ma tutto quello che capita in questo periodo é importante e da sviluppare nel futuro!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi giorni l’amore vive piccole complessità, tensioni che andrebbero superate giorno dopo giorno. Questo é un oroscopo che mi piace per quelli che sono un pò in crisi, nel senso che permette di chiarire molte cose. E forse entro domenica farai un ragionamento al partner. Attento a non ritornare a vecchi amori del passato: sappiamo che di solito tu non dimentichi, ma questo può essere un problema sia per te stesso sia per chi ti sta accanto!

Oroscopo Leone

Pare proprio che ci siano delle lotte: le domande che ti fanno e le provocazioni che devi in qualche modo affrontare non sono facili da gestire! Sappiamo che questa é una fase di grande confusione che arriverà fino a metà Febbraio. Per i più giovani é semplicemente un momento in cui sembra più complicato trovare una nuova collocazione o magari in amore ci sono perplessità; per le persone più grandi forse c’é una scelta importante da fare!

Oroscopo Vergine

E’ un cielo che mi piace soprattutto per le relazioni che hanno bisogno di essere rafforzate: il tuo é un segno molto pudico, amante della privacy, quindi non escludo che in questo momento tu abbia bisogno anche di fare un passo avanti. Non aspettare che siano gli altri ad avvicinarsi, con questa da oggi con Venere interessante i sentimenti possono essere più forti!

Oroscopo Bilancia

Come ho spiegato qualche giorno fa, ora devi capire chi hai attorno: é cosi grande il desiderio di rivalsa e di cambiamento, spinto da Giove e Saturno favorevoli, che l’ultima cosa che ti aspetti é avere al tuo fianco una persona sempre triste, sempre annoiata, o buona solo a dire no questo non si fa. Non dico che ti vanno concesse tutte le libertà, non dico che puoi fare tutto quello che desideri, anche perché le stelle inclinano ma non determinano, tuttavia ora devi fare una ricerca e capire se sei supportato come vorresti.

Oroscopo Scorpione

Non voglio dire che tu sia una persona troppo legata al lavoro, però é vero che dalla fine del 2020 certi problemi di soldi che non sono arrivati, certi ritardi nei pagamenti o magari anche piccoli fastidi legali, sono stati troppo protagonisti della tua vita. Ecco perché bisogna voltare pagina! Il weekend aiuta nonostante potrebbe portare qualche piccolo fastidio a livello fisico!

Oroscopo Sagittario

In amore e sul lavoro puoi cambiare le cose: sei tu che devi fare delle proposte, sei tu che puoi avere delle risposte. Inoltre, bisogna dire che con Mercurio favorevole questo é un oroscopo di grande rilevanza anche per il futuro: avere stelle importanti e solide non solo consente di fare qualcosa in più, ma consente anche di avere maggiore vigore. Naturalmente questa é una mia visione da astrologo, io vi dico sempre non credete ma verificate, però sono convinto che ora stai provando delle emozioni che fino alla fine dell’anno scorso non c’erano!

Oroscopo Capricorno

Questa Venere in transito vuol dire amore, vuol dire contatti importanti, vuol dire rilassarsi, emozionarsi, fare qualcosa di più! E con Marte in ottimo aspetto non solo si possono dare spinte favorevoli al futuro ma potrebbero esserci anche combinazioni migliori se intendi definire un rapporto d’amore, naturalmente con il giusto partner al tuo fianco. Sono favoriti anche i nuovi incontri!

Oroscopo Acquario

Con tutti questi pianeti nel tuo segno, e ne avrai ancora di più a Febbraio, senti che é opportuno farsi notare. Sei una persona molto ironica, molto critica, e a volte ami addirittura il rischio della tua vita, ma in questo momento dovresti evitare rischi eccessivi soprattutto sotto il profilo economico. Avere Giove e Saturno nel segno indica la strada di un successo che arriverà soprattutto se intendi cambiare le carte in tavola, se intendi porti di fronte nuovi obiettivi!

Oroscopo Pesci

Lo so che per te dimenticare é quasi impossibile, ma se senti che la privazione di certe emozioni o i conflitti che sono nati da Dicembre non si risolvono razionalmente, allora bisogna iniziare ad essere un pò più positivi nei confronti di sé stessi. Se ricordi qualche mese fa dicevo che sentivi un forte continua a leggere sul sito di riferimento