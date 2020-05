Oroscopo oggi Paolo Fox, le stelle di mercoledì 27 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 27 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 27 maggio 2020

Mercoledì 27 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa Luna particolarmente nervosa incide sull’umore ma non incide sulla situazione generale, che io considero ancora molto interessante per quanto riguarda il tuo segno. Inoltre, tra mercoledì e giovedì avremo anche una situazione migliore per ciò che concerne le relazioni con gli altri. Si può ripartire, si deve ripartire! E poi proprio tu che sei il segno della primavera, insegni a tutti che dopo un periodo difficile è necessario riprendere quota.

Oroscopo Toro

E’ un’altra giornata un pò pensierosa: fai attenzione perché fino a giovedì potresti essere un pò in collera per dei ritardi oppure per certe persone che non ti danno quello che vorresti. Ricordo che questo è un periodo in cui ti senti spesso messo alla prova oppure non hai la sensazione di avere attorno persone affidabili. C’é un problema fisico che devi cercare di superare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continui a godere dell’effetto di Sole e Mercurio nel tuo segno! Poi c’è anche Venere che ti farà compagnia fino alla fine di Luglio: è vero che abbiamo vissuto un periodo difficile, però piano piano ne stiamo uscendo. Restano situazioni di disagio che riguardano la tua vita e il tuo fisico: tutto quello che hai provato e vissuto negli ultimi tre mesi non si può cancellare all’improvviso con un colpo di bacchetta magica!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna è nel tuo segno e Mercurio entrerà da giovedì! Questo vuol dire questioni di lavoro favorite. Però attenzione, ricordo che adesso c’é anche Giove contro: cosa vuol dire? Che probabilmente c’é un’attività, un progetto, un programma che ha in mente non facile da gestire e da pianificare. Se c’é una questione legale in ballo, un braccio di ferro per cercare di mettere a posto alcune questioni di soldi, di affitti o altro, io consiglio sempre di trovare una via di mezzo.

Oroscopo Leone

Tra breve la Luna sarà nel tuo segno, fra mercoledì e giovedì, mentre Venere é ancora favorevole. La cosa che mi piace del tuo segno é la sua grande forza e soprattutto il fatto che combatti tutte le cose con grande coraggio, con grande impeto, é questa la chiave del tuo successo e forse anche la chiave di accesso al tuo cuore!

Oroscopo Vergine

Nonostante sia in un anno importante, un 2020 di forza, anche se ci sono stati due mesi di chiusura ci sarà sicuramente una grande apertura, ed entro l’autunno un bel coinvolgimento! In queste giornate, però, sei veramente molto stanco. Credo che almeno fino a mercoledì questa sia una settimana che ti mette a dura prova: la scorsa settimana dovresti avere avuto qualche problema, specie tra venerdì e domenica.

Oroscopo Bilancia

Che tu sia un pò stressato e con la testa tra le nuvole è sotto gli occhi di tutti! Consiglio di fare solo lo stretto indispensabile, perché c’é una Luna un pò polemica e soprattutto dispettosa in cui si accumulano ritardi, in cui ci sono piccoli problemi che bisogna cercare di risolvere. Il massimo che potresti fare in questo periodo è lasciare andare tutto quello che non ti sta bene, forse sarebbe una soluzione per stare meglio.

Oroscopo Scorpione

E’ un oroscopo importante, con una Luna favorevole: assieme al segno del Cancro hai una bella complicità! L’unica cosa che non bisogna fare è essere negativi o pensare al passato. Sfruttiamo questo nuovo transito di Mercurio che tra l’altro, non tanto adesso quanto venerdì, rimette in gioco molte questioni personali e di lavoro.

Oroscopo Sagittario

Le prossime due giornate, giovedì e venerdì, saranno abbastanza interessanti, ma in queste 24 ore ti trovo molto affranto, molto stanco, in casi eccezionali vorresti mandare all’aria tutto, buttare all’aria anche cose che non ti va più di fare! E’ chiaro che questo messaggio diventa ancora più incisivo per le persone che hanno più di 40 anni, che magari da qualche tempo stanno cercando di risolvere problemi e non ci riescono.

Oroscopo Capricorno

E’ una giornata che nasce bene! Tra l’altro, penso che tu sia uno dei segni forti del 2020. Quindi, credo proprio che tu sia molto più forte di prima: nonostante le incertezze il mondo non è finito!

Oroscopo Acquario

Vuoi finalmente esternare quell’indole rivoluzionaria che da sempre contraddistingue la tua vita: stai ribollendo! E allora, come ho spiegato la settimana scorsa, ci saranno due tipi di atteggiamento: quelli che non ce la fanno perché hanno paura di cambiare o magari non hanno le spalle coperte e rischiano di spendere troppo e quelli che si avvicineranno a qualcosa di nuovo, perche’ sono più coraggiosi e che da Agosto diranno stop a certe situazioni inutili.

Oroscopo Pesci

Sono giornate un pò particolari per ciò che concerne l’amore. Ho più volte spiegato che questo segno è piuttosto provato dal destino e che si sente anche un pò messo sotto torchio. Il problema è che in questi giorni non hai più voglia di aspettare risposte. Quindi, anche questa giornata, come le ultime, deve renderti consapevole del fatto che in amore qualcosa non va o va chiarito, ma anche consapevole del fatto che sei più forte e puoi importi.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

