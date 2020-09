Oroscopo oggi Paolo Fox: le stelle di mercoledì 9 settembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 9 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Mercoledì 9 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata porta una sensazione di maggiore vigore per quanto riguarda i sentimenti. Questo mese di Settembre potrebbe essere ideale per aggiustare certe situazioni ma restano troppe perplessità di lavoro.

Oroscopo Toro

Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno, ti rende ancora più irruento del solito: ma se quest’irruenza prende corpo e si sviluppa in amore, possono nascere dei problemi. Per quanto riguarda i sentimenti, infatti, consiglio grande attenzione in questo Settembre!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti di voi potranno dare o ricevere una risposta, potranno parlare con una persona che conta, il tutto entro giovedì. Posso dire che con questo Marte attivo combinato ad un Mercurio favorevole, anche chi nel recente passato ha vissuto una grave crisi, ora potrà recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Annuncio fin da ora che nelle giornate di venerdì e sabato dovrai probabilmente chiarire qualcosa. Specialmente in ambito lavorativo, ho spiegato più volte che possono nascere delle interruzioni o ci sarà da superare un ostacolo non previsto. Un consiglio: attenzione a non riversare agitazione in amore!

Oroscopo Leone

In questa giornata sei un pò contrariato, ma questo é un oroscopo che via via che ci avviciniamo al fine settimana può funzionare bene specialmente per quanto riguarda l’amore, che in questo Settembre può finalmente tornare in auge!

Oroscopo Vergine

Sei molto forte: e proprio per questo sarebbe il caso di concludere entro 24 ore tutte le cose che sono rimaste in sospeso, perché poi le prossime saranno giornate sotto tono. L’amore é sempre nei tuoi pensieri!

Oroscopo Bilancia

Sono più fiducioso nei confronti del tuo segno perché più volte ho parlato di te in maniera confusa, nel senso che questo é un momento in cui devi inventarti un nuovo ruolo, un nuovo percorso, ritrovare la tua identità professionale.

Oroscopo Scorpione

C’e’ da dire che l’amore é un pò controverso, non tutte le coppie discutono, ma molte hanno idee divergenti e sarà proprio il caso di trovare un accordo, evitando inutili discussioni!

Oroscopo Sagittario

In queste tre giornate che vanno da martedi e giovedì, cerca di non perdere la pazienza! E questo vale soprattutto per oggi, quando la Luna sarà opposta. Evidentemente in famiglia ci sono delle controversie che devi sanare. Fai attenzione alle spese!

Oroscopo Capricorno

Con Luna, Giove e Saturno favorevoli, in questo mercoledì puoi dare o ricevere una risposta! Anzi, posso dire che Settembre e Ottobre saranno mesi ideali per iniziare un nuovo progetto. Come ho spiegato più volte, se nel recente passato hai rinunciato a qualcosa, ora le cose vanno decisamente meglio!

Oroscopo Acquario

Giornata confusa, forse anche un pò arrabbiata, oppure ci sono molte pendenze per quanto riguarda la situazione economica. Devi correre per riparare certi danni o magari consegnare in tempo tutto quello che devi fare, e tutto ciò può essere più difficile del previsto. In amore ci vuole prudenza!

Oroscopo Pesci

Se hai preso degli impegni forse sarebbe meglio anticipare i tempi, provare a fare tutto in queste 24 ore, perché già da questa sera nasce uno stato di lieve agitazione che può riversarsi anche in amore!

