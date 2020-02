Oroscopo oggi Paolo Fox: mercoledì 26 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 26 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Mercoledì 26 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata sottotono in amore, ma domani si recupera: oggi fatti scivolare i problemi.

Sul lavoro potrebbe esserci qualche problema e tu sei molto nervoso.

Oroscopo Toro

Giornata molto positiva per i sentimenti, potrebbe esserci qualcosa di interessante in vista, cerca però di non perseverare con chi non è dalla tua parte.

Per quanto riguarda il lavoro ci sono trasformazioni in corso. Se hai cause legali in corso, potrebbero esserci novità a tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un buon momento per iniziare i nuovi progetti, Marte non è più in opposizione e adesso vivi sensazioni migliori.

Sul lavoro si prospettano miglioramenti, è probabile che arrivi a breve una chiamata importante.

Oroscopo Cancro

Finalmente la Luna non è più opposta, oggi in amore c’è una fase di recupero, approfittane perché domani potrebbe esserci nuovamente un po’ di maretta.

Sul lavoro devi cercare di risolvere un problema, evitando le discussioni.

Oroscopo Leone

Giornata positiva e interessante sotto ogni aspetto. Cerca di non sovraffaticarti e goditi le emozioni a livello sentimentale.

Sul lavoro potrebbe esserci qualche tensione con un collega del segno della Vergine, forse per una sorta di competizione.

Oroscopo Vergine

Giornata un po’ da prendere con le pinze, devi usare cautela, sei piuttosto agitato. Cerca di non raccogliere le provocazioni.

Sul lavoro se ci sono problemi lascia correre, si recupera a partire dal fine settimana.

Oroscopo Bilancia

Giornata agitata in amore, cerca di circondarti di persone positive, che ti trasmettano tranquillità.

Sul lavoro inizia un periodo migliore, adesso molti problemi potranno essere superati.

Oroscopo Scorpione

Qualche problema in amore, ci sono dei blocchi da superare, dei problemi da risolvere.

Anche sul lavoro ci sono dei rallentamenti, ma niente di irrisolvibile.

Oroscopo Sagittario

Cerca di non fare scelte azzardate, oggi è una giornata in cui è meglio evitare le situazioni ambigue e compromettenti.

Anche sul lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo o ritardo.

Oroscopo Capricorno

Hai bisogno di confidarti con una persona amica, parlare dei tuoi problemi d’amore, per vedere più chiaro in te stesso e nel tuo rapporto di coppia.

Il lavoro è protetto da Marte, che assicura il successo.

Oroscopo Acquario

Senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita, anche radicalmente, a livello emotivo.

Sul lavoro sono in arrivo occasioni interessanti da prendere al volo.

Oroscopo Pesci

Non sottovalutare i sentimenti: in questi giorni l’amore torna protagonista. Chi è solo può fare un incontro importante.

Se un lavoro non ti piace più, hai buone possibilità di cambiare: guardati intorno.

Soddisfatti delle previsioni di oggi?

