Oroscopo Paolo Fox del giorno di giovedì 2 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 2 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 2 gennaio 2020

Giovedì 2 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non bisogna dare troppo retta all’umore del momento altrimenti ti troverai spesso confuso, nervoso, fuori gioco. Pensa alle buone prospettive del tuo oroscopo in questo periodo invernale.

In questa situazione astrologica c’è ancora un pò di rallentamento nelle compravendite, nelle questioni economiche. Come ho spiegato spesso, ci sono lavori che vorreste abbandonare, ma al momento non puoi. In ogni modo, con questa Luna nel segno, c’è un pò di vigore in più!

Oroscopo Toro

Ci sono anni in cui abbiamo voglia di mantenere quello che abbiamo e anni in cui invece abbiamo una grande voglia di rivoluzionare la nostra vita.

Pare proprio che il 2020 sia l’anno della rivoluzione: chi è molto giovane può anche tentare una strada all’estero o in un’altra città, chi ha superato i 30 o i 40 anni vuole mettere punti fermi nella propria vita, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai ancora qualche pensiero per la mente ma bisogna essere sempre molto positivi, propositivi. Vorrei stuzzicare la parte più bella di questo segno, quella legata alla curiosità, alla voglia di esprimersi, di emergere, di fare cose importanti.

Se c’è una persona che ti interessa, entro il fine settimana farai valere i tuoi diritti d’amore.

Oroscopo Cancro

E’ vero che stai lavorando per ritrovare equilibrio e tranquillità, però è anche vero che attorno ci sono tante persone che questa tranquillità non vogliono proprio regalartela!

Ed ecco perchè nella tua vita è un continuo cercare soluzioni e punti d’accordo, ma che al momento non ci sono, tanto che persino in amore possono nascere certe questioni.

Oroscopo Leone

E’ probabile che in questo periodo tu abbia una grande voglia di buttare all’aria tutto quello che non ti soddisfa! All’inizio della settimana ho ricordato che tu non ami le mezze misure: o ami le persone che hai attorno oppure preferisci allontanarle.

Questo è un momento in cui devi fare scelte che riguardano anche il lavoro: entro primavera alcuni percorsi potrebbero interrompersi, se non è già successo ad inizio Dicembre. Nuovi lavori, nuove mansioni: vorresti portare avanti un nuovo progetto!

Oroscopo Vergine

Questo nuovo anno nasce in maniera molto intensa, energica! Ti anticipo che domenica sarà una giornata di grande riferimento. Al momento puoi finalmente riscattarti da un passato difficile oppure ricevere un grande premio.

Per esempio, quelli che possono ricevere un premio, che vogliono portare avanti un progetto, ora saranno più fortunati. In questo 2020 i più giovani possono pensare di concludere un corso di studi o iniziarne uno estremamente importante.

Oroscopo Bilancia

Questo nuovo anno inizia in maniera importante ma anche confusa: spero che tu abbia al tuo fianco una persona carina e piacevole perchè il fatto di avere Venere positiva significa che al momento i riferimenti familiari e affettivi sono quanto mai importanti per il tuo futuro.

Raccomando di non fare tutto di corsa.

Oroscopo Scorpione

Giovedì e venerdì sono giornate interessanti per te, anche se al mattino si vede un po’ di fatica. Pensiamo al futuro! Penso anche alla seconda parte di Gennaio che sarà davvero intrigante.

La buona notizia è che da venerdi Marte non sarà più opposto: certo, restano aperte molte tensioni a livello lavorativo e forse c’è l’esigenza anche di chiarire qualcosa che non va con certi colleghi o collaboratori. Attenzione!

Oroscopo Sagittario

Avere una Luna favorevole significa anche vivere giornate serene come queste di giovedi e venerdì, quando anche Marte entrerà nel tuo segno. Ecco perchè non ci sono limiti alla voglia di fare, alla voglia di agire e oserei dire anche alla voglia di reagire! L’amore puo’ portare emozioni molto interessanti.

Con segni liberi come il tuo, ad esempio Ariete ed Acquario, puoi costruire qualcosa di bello.

Oroscopo Capricorno

In questa parte centrale della settimana c’è un pò di tensione ma voglio darti un ottimo punteggio perchè nonostante la Luna dissonante porti qualche discussione in casa, alla fine vinci tu!

E anche se sei un pò stanco, se dal punto di vista fisico non ti senti in perfetta forma, sarà facile capire perchè non stai bene e risolvere il problema. Inoltre, ci avviciniamo ad un fine settimana importante con una domenica che può portare sviluppi in amore: chi è solo si faccia avanti!

Oroscopo Acquario

Da venerdì Marte non sarà più contrario e quindi sarai finalmente libero di dire e fare quel che desideri. Vederti troppo legato alla famiglia o desideroso di sposarti è difficile, ma questo 2020 potrebbe portare anche quelli più rivoluzionari o in fuga, a fare scelte molto conservatrici.

Insomma possiamo dire che il segno più rivoluzionario dello zodiaco quest’anno metterà la testa a posto, metterà punti fermi nella propria vita, cercherà stabilità!

Oroscopo Pesci

E’ un giovedì in cui hai bisogno di guardare il futuro con interesse e volontà. Se a Novembre c’è stato un momento di distacco nella coppia, potreste sentire di nuovo un po’ di nervosismo. Ora, a distanza di un paio di mesi, potresti ritrovare ancora qualche disagio.

Nell’ambito del lavoro non tutto è chiaro: e quel distacco d’amore di cui parlavo prima, potrebbe essere nato se i tuoi pensieri sono altrove, se i pensieri legati ai soldi e all’attività si sono fatti dominanti rispetto a tutto il resto.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

