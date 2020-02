Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 13 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 13 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi di giovedì 13 febbraio 2020

Giovedì 13 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata sottotono e nervosa in amore per colpa di una Luna in opposizione che crea problemi. Nei prossimi giorni andrà meglio.

Serve ritrovare un po’ di serenità, anche a livello economico. Qualche possibilità in più sul lavoro.

Oroscopo Toro

Le stelle sono favorevoli in amore, questo è il momento di prendere una decisione o fare una scelta importante.

Sul lavoro possibilità di chiudere accordi, il lavoro aumenta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata positiva e di recupero in amore, anche se in te c’è un po’ di nervosismo che si sente soprattutto in ambito professionale.

Sul lavoro infatti potrebbe esserci qualche discussione.

Oroscopo Cancro

Giornata un po’ nervosa e polemica in ambito sentimentale, la stanchezza poi aumenta le probabilità di scontro, fai attenzione.

Dovresti cercare, anche sul lavoro, di lasciare stare i malumori: se puoi, concediti una pausa di qualche giorno, hai bisogno di relax.

Oroscopo Leone

C’è un bel recupero in amore, possibili telefonate o messaggi che ti faranno emozionare.

Sul lavoro oggi si viaggia tranquilli, ma attenzione ai soldi, specie a quelli da recuperare.

Oroscopo Vergine

Incontri favoriti: i single non devono restare in casa, con queste stelle l’amore bussa alla porta, non fartelo sfuggire. Cerca solo di non legarti a chi è già impegnato, la situazione potrebbe diventare complicata.

Finanze da tenere sotto controllo.

Oroscopo Bilancia

Giornata sottotono in amore, ma questo è un periodo non esaltante per i sentimenti, potresti arrivare alla resa dei conti.

Sul lavoro hai bisogno di recuperare stabilità.

Oroscopo Scorpione

Giornate interessanti per l’amore, anche per chi è solo: prova a uscire, le stelle favoriscono gli incontri giusti.

Contatti importanti sul lavoro.

Oroscopo Sagittario

Inizia una fase di recupero per quanto riguarda i sentimenti, l’amore e la vita familiare. Anche chi ha avuto una separazione o una rottura di recente adesso starà meglio e potrà ricominciare.

Attenzione alle spese.

Oroscopo Capricorno

Giornata nervosa, in cui sono possibili alcune tensioni, sia in amore che sul lavoro.

In ambito professionale c’è una certa agitazione, occorre chiudere alcune trattative, devi rivedere certi accordi.

Oroscopo Acquario

Buone stelle in amore, ma attenzione se vivi due storie.

A livello personale può esserci un po’ di insoddisfazione, sembra che non ti vada bene nulla, ma è perché stai cambiando tu, non perché le cose sono diverse.

Oroscopo Pesci

Giornata positiva in amore, le stelle sono dalla tua parte.

Cerca solo di staccare un po’ la spina dal lavoro e dedicarti maggiormente ai sentimenti, anche se in questi giorni a livello professionale può arrivare una bella occasione.

