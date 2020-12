Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di oggi lunedì 28 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 28 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa nuova settimana che ci porta verso il Capodanno può iniziare con qualche dubbio. Son stati talmente tanti i disagi vissuti in questo 2020 non solo per quello che è successo nel mondo, ma anche perchè tu sei un pò in crisi da oltre un anno. Naturalmente questo è un discorso generale, ma a guardare le stelle delle prossime settimane ci sono buone cose in vista. E’ chiaro che non devi essere precipitoso né smanioso di arrivare alla soluzione di certe questioni perchè ci vuole tempo. Posso anticiparti che il 2021 sarà con te.

Oroscopo Toro

Settimana importante! Dal punto di vista finanziario e legale, questo è un momento che convince solo a metà. Gennaio sarà un mese molto positivo per le relazioni. L’unico rischio, a causa di questo Giove contrario, è che improvvisamente si possa incontrare un’altra persona. Quindi, chi vive una storia da tempo, forse perché si è sentito messo da parte o perchè certe situazioni non sono chiare, potrebbe cercare altrove.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pieno di iniziative! Stai pensando al 2021 come ad una sorte di grande progetto da definire in questi giorni. Molti hanno cambiato vita, per destino o necessità, hanno iniziato nuovi progetti. L’importante è che tutto cambi in positivo e posso dire che i prossimi due mesi saranno importanti per te!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi giorni devi programma un Capodanno sereno perchè proprio nella giornata del 31 avremo la Luna nel segno. E’ vero che questa sarà una giornata stancante, è vero che ci saranno anche delle questioni da chiarire, ma la cosa che sentirai di più in queste ore è la forte necessità di sfogare le tue emozioni e iniziare a vivere in maniera più libera. Parlò di libertà non a caso perché da pochi giorni Saturno non è più contrario!

Oroscopo Leone

Per te è un pò difficile superare i soprusi, cercare di perdonare persone che si sono comportate male, però ricorda che una delle tue grandi qualità è la magnanimità, la generosità. In questo periodo natalizio bisogna cominciare a credere che ci saranno cose nuove. L’unica questione in sospeso è il lavoro: è molto faticoso portare avanti progetti! L’amore, invece, può tornare molto interessante, e con questa Venere molto attiva, probabilmente hai già una persona nel cuore.

Oroscopo Vergine

Senti che questo è un momento di progetti ma bisogna dire che ci sono anche situazioni poco chiare che riguardano la vita di tutti i giorni. Insomma, c’è una situazione che potrebbe sfuggirti di mano, dal punto di vista delle relazioni sembra che tu abbia qualche cosa da ridere, specie con i collaboratori. Bisogna cercare di andare d’accordo e questo non sempre è facile, nonostante in questo 2020 tu abbia mostrato più volte di essere una persona in gamba.

Oroscopo Bilancia

Questo è un lunedì che parte in maniera piuttosto valida. Nonostante ci siano ancora tante cose da definire, il fatto che tu stia cambiando pelle, che tu abbia bisogno di inventare una nuova emozione, una nuova storia o addirittura una nuova vita a partire dal 2021, è l’elemento di forza di questo cielo.

Oroscopo Scorpione

Per te questo è un momento in cui fare le cose di corsa sarebbe davvero sbagliato, perchè si sa che la fretta è cattiva consigliera. Questa giornata, assieme a quella di martedì, potrebbe procurare piccoli disagi. Poi devi fare attenzione a piccoli conti in sospeso oppure se ci sono dei parenti, delle persone in famiglia che in questo periodo non capiscono bene le tue esigente. In realtà avresti bisogno di maggiore chiarezza anche in amore! Per il 2021 hai deciso di dare spazio a qualcosa di nuovo!

Oroscopo Sagittario

Il tuo è il segno dell’intraprendenza e della gioia, visto che è governato da Giove! Al momento stai riacquistando molta della tua proverbiale energia. Sono contentissimo di questo, spesso ti sarà capitato di avere una sorta di persona e gruppo attorno a te, che segue esattamente quello che dici! Questo dipende anche dal fatto che sei particolarmente convincente! Mi piace questa Venere che rappresenta l’amore anche le amicizie possono diventare qualcosa di più!

Oroscopo Capricorno

Tu non senti ragioni e quando hai in mente una cosa cerchi di portarla avanti. Questa fine del mese è molto interessante. Il tuo problema del momento è quello di dover organizzare la vita in maniera più serena. E’ difficile che quest’anno non sia capitato qualcosa di nuovo. Giornate importanti anche per le relazioni!

Oroscopo Acquario

Questo è un momento di riflessione profonda e di grandi progetti. Con Giove e Saturno nel segno abbiamo un oroscopo che può portare innovazioni globali, sostanziali: da un cambiamento di casa nel 2021 ad un trasferimento, ad una chiusura, un’interruzione di alcuni progetti a fronte di qualcosa di nuovo. Quando arrivano anni rivoluzionari, all’inizio possono sembrare difficili perchè ci pongono condizioni nuove, perchè ci obbligano a lasciare una strada tracciata per anni, però è proprio in quel momento che non solo possiamo farci valere, ma anche anche iniziare a pensare a qualcosa di più. Cielo positivo per le persone che hanno una storia da condividere e convalidare!

Oroscopo Pesci

Nella prima parte di Dicembre hai vissuto i sentimenti in maniera un pò scombussolata: ora non è detto che tutte le coppie siano in crisi, però o sei stato male o ci sono stati meno contatti con il partner. Questo lunedì porta più ‘favori’: nei rapporti con alcuni segni Acquario, Cancro o Scorpione hai qualche marcia in più. Non dimenticare che fosse stai prediligendo il lavoro: ora ti urge sistemare certe questioni pratiche, mentre l’amore continua a leggere sul sito di riferimento