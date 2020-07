Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di venerdì 17 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 17 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: venerdì 17 luglio 2020

Venerdì 17 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata è interessante perché abbiamo ancora una Luna valida: è un bel cielo per iniziare a muovere un pò di cose attorno anche a livello sentimentale. A proposito di sentimenti mi raccomando, fai attenzione alle relazioni perché a volte non ci si rende conto di quanto siano valide alcune persone attorno a noi. Il rischio che corri in questo periodo è quello di vivere l’amore con talmente tanta angoscia e nervosismo da farlo diventare un problema.

Oroscopo Toro

Ti avvi verso un fine settimana interessante tanto che le giornate di sabato e domenica potrebbero essere davvero coinvolgenti. Poi bisogna dire che questo è un segno che ha sempre bisogno di vivere le relazioni in maniera tranquilla, serena, quindi ora più che mai tu hai voglia di spingerti verso un rapporto che rappresenti un punto di riferimento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa Luna tocca il segno e Venere ti rende piuttosto brillante. Di solito non hai voglia di pensare ai problemi, eppure in questo periodo sei tu che con la tua energia e la tua grinta stai portando avanti ogni cosa. Quando dicono che sei superficiale sbagliano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vivi un momento in cui ci sono veramente poche certezze. Tra i segni che hanno vissuto in maniera più pesante gli ultimi mesi, devo necessariamente includere il tuo, perché lavorare da Marzo é stato piu’ difficile. Questa doppia opposizione di Giove e Saturno mi dice che alcune questioni si sono fermate

Oroscopo Leone

In questo fine settimana sei vincente per quanto riguarda le vicende di carattere familiare e sentimentale. Qualche giorno fa ho spiegato che la fase di disagio che tutti abbiamo vissuto forse ci ha portato ad essere più positivi nei confronti dell’amore, delle relazioni, perché non si può vivere solo per fare soldi o solo per lavorare.

Oroscopo Vergine

Sono contento di poter dire che superata questa giornata starai meglio, però ancora fino al pomeriggio inoltrato c’é uno stato di confusione e nervosismo che andrebbe osservato con attenzione, questo per non rovinare alcuni rapporti, per non sentirsi fuori gioco.

Oroscopo Bilancia

Finalmente trovi quel coraggio di cui ha bisogno per andare avanti! Giorni fa ho spiegato che ci sono perplessità; lavoro e studio sono in revisione, però posso dire che a livello sentimentale in questi giorni puoi ritrovare l’amore e le persone più care.

Oroscopo Scorpione

In questo fine settimana vedi crescere le tue quotazioni a livello amoroso, a livello di amicizia. E’ un momento importante anche per iniziare a pensare a quello che c’é di buono da fare in vista di Agosto; sarà un mese che non risolverà tutti i problemi della vita però avere Venere e altri pianeti favorevoli aiuta.

Oroscopo Sagittario

Sei ancora un pò perplesso e frastornato in questa giornata che non porta nulla di concreto e anzi, porta qualche momento di tensione. Quando senti che ci sono troppe responsabilità, troppe negazioni, tu vuoi andare lontano e vivere in qualche modo distaccato da tutto quello che ti crea difficoltà.

Oroscopo Capricorno

Faresti bene a chiarire le cose che non vanno! Ci sono giornate in cui riesci ad essere molto lucido, molto determinato, e altre in cui ti chiudi in te stesso. Devo ricordare a tutte le persone che frequentano una persona del tuo segno, che quando stai per conto tuo non è detto che ce l’hai con gli altri ma semplicemente stai rielaborando i dati, stai iniziando a pensare a tutto quello che hai fatto e a tutto quello che devi fare.

Oroscopo Acquario

Vuoi vivere novità! Qual é il vero problema in questo momento? E’ che non c’è una forte solidita’ economica. Chi sta ancora in casa e ha a che fare con i genitori oppure anche i genitori che hanno dei figli, sanno che non si possono allargare più di tanto a livello di spese. E quindi, alcuni progetti di liberazione diventano non dico delle utopie ma quasi.

Oroscopo Pesci

Devi affrontare questa giornata con molta tranquillità poiché avremo in sabato e domenica un momento migliore. Devo dire che questo Luglio rappresenta una sorta di ultimo colpo di coda per tutte le questioni sentimentali, relazionali e amicali che di recente non sono andate.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

