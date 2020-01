Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di domenica 5 gennaio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 5 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Domenica 5 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Bisogna liberare il cuore e la mente da situazioni difficili e negative legate al passato. Questa è una domenica che invita a fare tante cose importanti. Venere è favorevole, Mercurio è ancora dissonante: ecco perchè ritengo che ci sia da fare per questioni di soldi: ne sono usciti tanti e ne sono entrati pochi!

Quelli che aspettavano soldi da certe compravendite sono rimasti un pò delusi, ma bisogna da re tempo al tempo, non bisogna avere fretta, presto molte cose si sistemeranno.

Oroscopo Toro

Con questa Luna nel segno si può andare lontano! Questo è un momento importante per tutti quelli che vogliono vincere una sfida. Nonostante in amore sarà più facile la seconda parte di Gennaio, nonostante al momento ci siano questioni familiari e di carattere pratico, è un periodo in cui puoi già programmare il futuro.

Ci saranno novità! Peccato che in amore non ci sia convergenza di opinioni: quello che desideri tu potrebbe non essere desiderato dal partner, oppure puoi avere a che fare con una persona che rimanda in continuazione certe scelte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni l’amore è piuttosto vivace ma con Marte in opposizione (in particolare se sei nato alla fine di Maggio) è chiaro che sei anche un po’ pensieroso per quanto riguarda la famiglia.

Dal punto di vista lavorativo, recentemente ci sono state diverse tensioni, e anche chi ha un lavoro in condivisione con soci e familiari, ha dovuto comunque discutere. Questo Gennaio è un mese in cui bisogna mettere in ordine tante cose.

Oroscopo Cancro

In questa domenica c’è una buona Luna che ti accompagna, che ti da buone indicazioni in vista del futuro. Marte non è più in aspetto positivo ma non è neanche contrario: quindi, c’è una condizione importante che riguarda anche i sentimenti. Tuttavia non posso non identificare in questo cielo una grandissima confusione, una grandissima stanchezza.

Ed è proprio questo che mi preoccupa, perchè da qualche tempo riuscire a fare tutto quello che hai in mente costa moltissima fatica! E poi ogni giorno c’è da discutere, ogni giorno c’è da affrontare persone non proprio chiare, situazioni spinose: e per te che sei molto volubile, suscettibile e vulnerabile, questo è veramente difficile da sopportare.

Oroscopo Leone

E’ una domenica in cui potresti anche alzare la voce! Ricordo che le persone del tuo segno sono sempre di grande riferimento per gli altri, pero’ quando si arrabbiano è meglio scappare!

Ecco, in questa domenica pare proprio che tu voglia mettere in chiaro cosi tante cose da rendere tutto un pò più complicato da gestire. Attenzione in amore.

Oroscopo Vergine

In questa domenica abbiamo veramente un grande cielo: mi auguro che tu sappia sfruttarlo al meglio, anche solo a livello di intuizioni, di benessere, di beneficio. Tra l’altro, va detto che l’unico momento di stop potrebbe essere rappresentato da Marte in forma negativa che rappresenta la tensione nervosa.

C’e’ qualche problema intestinale o addominale, frutto anche di tanta tensione che stai accumulando. A fronte di grandi progetti inevitabilmente devi anche alzare il tasso di attenzione e quindi lo stress non puo’ essere tenuto sempre sotto controllo.

Oroscopo Bilancia

Voglio spezzare una lancia a favore di quelli che stanno rimandando certe questioni, perchè va detto che Dicembre è stato un mese pesante per le relazioni d’amore, non tanto nei rapporti quanto per le preoccupazioni che ci sono state.

Posso pensare che tu sia stato preoccupato per una persona che è stata male e che magari proprio tu abbia dei problemi che vanno ad incidere nel rapporto di sempre. Ecco perchè Gennaio non è il mese giusto per dire si o per dire no, per fare progetti in grande stile. Devi gestire tutto con estrema cautela.

Oroscopo Scorpione

Le relazioni sentimentali e i rapporti con i parenti creano qualche difficoltà a livello emotivo e relazionale. Dal punto di vista amoroso questa domenica è un pò dubbiosa. Al momento hai comunque una grande energia: quindi, posso anche pensare che tu possa risolvere certi problemi nonostante ci siano persone che non si riferiscono a te in maniera sincera.

O forse sei tu ad essere troppo diffidente, forse non sai bene cosa desideri. Per esempio, chi si è separato vorrebbe un grande amore, poi quando si trova di fronte una persona decisa ha paura di soffrire e fa un passo indietro.

Oroscopo Sagittario

Avere una buona condizione fisica è importante per affrontare grandi scelte. Avere Marte nel segno può essere di aiuto per recuperare energia: per ora questo pianeta coinvolge solo i nati di fine Novembre, ma presto saranno tutti coinvolti in questa ripresa.

Hai una grande voglia di ripartire, di rimetterti in gioco. Ed in particolare se hai l’ascendente in un segno di fuoco, in questo 2020 potresti persino guadagnare molto. E’ tempo di grandi progetti che riguardano le relazioni d’amore

Oroscopo Capricorno

Questa è una domenica che invita a liberare il proprio animo: a volte per paura, per diffidenza, o semplicemente perchè non vuoi portare avanti troppe cose contemporaneamente, in amore anziché fare un passo avanti ne fai due indietro!

Questa è una bella giornata per relazionarsi agli altri, per l’amore: e non parlo solo di coppie ma di famiglia più in generale, di figli! E’ un momento in cui hai voglia di esprimere sensazioni vere ma anche di fare cose che non ha mai fatto prima.

Oroscopo Acquario

Piccoli disaccordi possono velare questa giornata di domenica e allora cerchiamo di risolvere subito certe piccole tensioni che se estese anche a lunedi potrebbero rovinare la giornata dell’Epifania. Quindi, in queste 48 ore consiglio massima attenzione nei rapporti con gli altri, nelle relazioni un po’ difficili.

