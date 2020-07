Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di mercoledì 8 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 8 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: mercoledì 8 luglio 2020

Mercoledì 8 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questi giorni sei alla ricerca di nuove iniziative, perché questo é un segno che come Acquario e Gemelli, non sai stare senza far nulla! Però bisogna prendere in considerazione solo progetti concreti e soprattutto non bisogna perdere tempo con situazioni che non vale la pena affrontare.

Oroscopo Toro

Questa è un’altra giornata un pò faticosa. Spero che tu sia tra gli eletti, perché questo é un momento molto importante per tutti i segni di terra. Non sono pochi quelli che ultimamente hanno vissuto un grande cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non devi scoraggiarti se in questi giorni qualcosa non va per il verso giusto. E pensare che lunedì avevi una grande carica che forse in questa giornata, soprattutto a partire dal pomeriggio, sembrerà spegnersi un pò. Non esitare a parlare d’amore: se c’é una crisi sentimentale é perché forse hai scoperto l’amore altrove.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

C’é una trattativa da chiudere che sembra più difficile del previsto: in questi giorni consiglio di non tirare troppo la corda perché avere Giove e Saturno in opposizione indica in qualche modo una sorta di tensione che si rivela anche nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Leone

Sei un pochino amareggiato per alcune questioni di lavoro che negli ultimi mesi non sono certo state gratificanti! E’ anche vero che questo segno riesce sempre a risorgere dalle proprie ceneri, un pò come l’araba fenice.

Oroscopo Vergine

In questi giorni c’é una grande voglia di combattere ma non certo per verificare una storia d’amore quanto invece per mettersi a lavorare meglio, per cercare di recuperare il recuperabile. Tra l’altro, devo aggiungere che da Marzo molti hanno vissuto una crisi di tipo sentimentale oppure una lontananza che può essere fisica o psicologica, ma che va colmata.

Oroscopo Bilancia

In questi giorni senti che c’é bisogno di fare qualcosa di nuovo: avere Marte e Venere favorevoli indica anche l’opportunità di svolgere una nuova professione, di iniziare un nuovo percorso di lavoro. E questo è particolarmente vero per chi si é reso conto di avere sbagliato qualcosa oppure e’ in crisi con un’azienda.

Oroscopo Scorpione

E’ da lunedì che sei piuttosto affaticato. In questo momento non vuoi più sentire parlare di cose che ti hanno letteralmente disgustato! Quindi ci sono questioni di lavoro, questioni che riguardano anche alcune conoscenze che non sono state troppo corrette nei tuoi confronti.

Oroscopo Sagittario

Assieme a Scorpione e Acquario, sei tra i segni che possono andare avanti piuttosto bene. In questi giorni hai bisogno di avere persone care al tuo fianco: ognuno di voi ha una grande energia, ha una gran voglia di mettersi in gioco, soprattutto a livello di incontri intimi.

Oroscopo Capricorno

E’ una giornata particolare perché questa Luna tocca il settore degli incontri ma anche delle finanze. Devi correggere il tiro, soprattutto perché da Giugno non sei particolarmente forte.

Oroscopo Acquario

Sei forte ma al tempo stesso anche irascibile: stai vivendo una fase di grande trasformazione della tua vita, una trasformazione che parte in maniera conflittuale. In questi giorni abbiamo un Uranio dissonante, e a fine anno anche Saturno.

Oroscopo Pesci

Con la fine di Luglio si chiuderà una stagione particolarmente pesante per i sentimenti o quantomeno contrastata, che e’ iniziata la scorsa primavera. Infatti, già nelle previsioni generali di inizio anno avevo spiegato che primavera ad estate sarebbero state stagioni difficili per l’amore.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento