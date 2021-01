Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 5 gennaio 2021: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è una situazione astrologica di netto recupero! Naturalmente bisogna capire da dove si parte e bisogna intendersi su quello che significa recupero. Io vi dico sempre di non credere ma di verificare. Penso che per ora si possa verificare soprattutto una gran voglia di rivalsa, visto che gli ultimi due anni sono stati abbastanza infruttuosi. Abbiamo un cielo importante, con Mercurio che torna favorevole da venerdì. E questo può indicare che tutte le persone che hanno un progetto possono essere più forti ed avere una maggiore volontà d’azione!

Oroscopo Toro

Questa settimana è all’insegna di una condizione particolare che riguarda finanze e lavoro. Qui non metto in discussione che molti abbiano già delle buone risorse da sfruttare ma posso pensare che ci sia da sistemare qualcosa a livello economico. Con questa dissonanza di Giove, tutto quello che ha a che fare con la legalità, con i soldi, deve essere in qualche modo chiarito. Questo vale anche e soprattutto se ci sono problematiche di lavoro che vanno in qualche modo affrontate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo 2021 avrai Giove e Saturno favorevole. E’ un augurio di fortuna e di forza che spero si possa realizzare al più presto! Naturalmente ognuno ha il proprio oroscopo personale, però posso dire che dal punto di vista tecnico, a partire già da venerdì avremo un cielo migliore per tutti quelli che hanno la possibilità di modificare qualcosa in positivo nella propria vita. È un oroscopo importante per chi vuole portare avanti nuovi progetti e anche l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Senti che é necessario abbandonare il passato a favore del nuovo. Quante volte hai detto a te stesso che sarebbe stato opportuno voltare pagina, forse finalmente ci sei riuscito! Una sofferenza che é stata gestita bene, un cambiamento radicale, porta sempre qualche momento di stanchezza. Ma ora sei una persona nuova! In questa giornata amore e relazioni sono favorite!

Oroscopo Leone

Devi lottare con un Mercurio contrario a partire dalla metà di questa settimana. Ciò significa che ci sono impellenti decisioni da prendere che riguardano lavoro e soldi. Non metto in discussione la tua buona volontà ma potrebbero nascere piccole complicazioni. Siccome vi dico sempre di non credere ma di verificare, verificate se in effetti in questo periodo ci sono questioni che non vanno anche nei rapporti con gli altri, con gli amici. Bisogna mettere in chiaro tante cose e probabilmente da parte tua ci sarà un atteggiamento anche un po’ distaccato per evitare che alcune persone riescano a scalfire la tua tranquillità!

Oroscopo Vergine

Marte favorevole, Venere presto attiva: insomma, puoi contare su un Gennaio importante! Io spero che le mie indicazioni sul 2020 si siano almeno parzialmente verificate. Perché comunque abbiamo visto che a livello sociale molti personaggi del tuo segno hanno avuto comunque problematiche ma poi sono riusciti anche a superarle. C’è una bella capacità d’azione che si riversa anche nella quotidianità!

Oroscopo Bilancia

Se guardo le stelle del 2020 é chiaro che ci sono stati dei rallentamenti per tutti i motivi che conosciamo ma ancora di più da parte tua. Perché hai dovuto rimettere in discussione praticamente tutto. Il fatto di ripartire da zero non è affatto un elemento di disagio, non è affatto un elemento di blocco. Anzi a volte proprio eliminando i rami secchi dalla nostra vita possiamo iniziare a pensare ad un futuro migliore. Ed è proprio quello che potrebbe capitare a te! Ricordo che da metà settimana Mercurio favorevole aiuta anche le persone che vogliono fare dei progetti a lunga scadenza!

Oroscopo Scorpione

Questa opposizione di Marte può generare stress. E lo stress è sempre un grande problema per te. Anche perché ricordo che ci sono tante cose da fare, e il nervosismo aumenta! Marte opposto può rappresentare anche piccoli disturbi nei rapporti quotidiani e magari anche la necessità di portare avanti progetti con maggiore forza. Serve molta attenzione ai soldi. Perché secondo le tendenze astrologiche, avere Giove, Mercurio e Saturno in aspetto un pò agitato dalla seconda parte di Gennaio in poi, può rappresentare proprio il ritardo di alcune questioni economiche. Un disagio che bisogna cercare di superare!

Oroscopo Sagittario

Questo è un anno di rivalsa, e lo dico anche per quanto riguarda l’amore. Perché i sentimenti sono sempre importanti per un segno come il tuo che vuole fare di più, che spinge le proprie emozioni oltre ogni limite. E non è un caso se molti di voi cambiano nel tempo, cambiano rotta. Il tuo partner ideale è una persona sempre in movimento, sempre con idee nuove. Raccomando di tenere sotto controllo le emozioni e anche di darsi da fare in un periodo che può promettere qualcosa di più.

Oroscopo Capricorno

Il passaggio che il Sole attua nel tuo segno può generare attorno a te una bella dose di energia. In questo periodo puoi contare su buoni progetti, guardi al futuro con un pò più di capacità critica. Il tuo è un segno che si muove solo quando è convinto di quello che fa, e come al solito hai pochi riferimenti importanti. Forse è proprio questo il problema, perché di recente una persona su cui facevi affidamento ha tradito la tua generosità. E per te dimenticare questo é veramente difficile.

Oroscopo Acquario

Sei alla ricerca di una novità che potrebbe capitare anche nell’ambito del lavoro. In un anno così variegato ma anche così rivoluzionario, persino chi per anni ha fatto sempre la stessa cosa, improvvisamente può cambiare rotta. Può iniziare un nuovo progetto. Quindi, qui si parla di una rivoluzione che può essere continua a leggere sul sito di riferimento