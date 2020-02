Oroscopo Paolo Fox di oggi di lunedì 10 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 10 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi di lunedì 10 febbraio 2020

Lunedì 10 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il Sole in ottima posizione può aiutarti nelle relazioni interpersonali e in amore. Devi essere più ottimista e credere maggiormente nel futuro.

Cerca di stare attento alle spese.

Oroscopo Toro

Devi aprirti al nuovo. Questa è una giornata un po’ confusa, tu hai bisogno di emozioni particolari, non riesci ad accontentarti dell’ordinario.

Cerca di evitare sperperi di denaro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Bene l’amore grazie alla Luna e a Venere che tornano favorevoli. Se ci sono stati liti o contrasti adesso si superano.

Sul lavoro c’è un bel recupero, si può parlare anche di una rivincita.

Oroscopo Cancro

Cerca di non alimentare discussioni in amore, specie se stai vivendo una crisi. Oggi c’è un certo malumore da parte tua.

Sul lavoro vorresti cambiare qualcosa, ma non è questo il momento.

Oroscopo Leone

Ottima giornata per i nuovi incontri, la Luna aiuta in questo senso. Bene i sentimenti.

Favoriti i viaggi e gli spostamenti, anche per lavoro.

Oroscopo Vergine

Cerca di dare più spazio all’amore: i pensieri di lavoro ti stanno prendendo molto, ma devi trovare più tempo per il partner.

In ambito professionale questo è il momento giusto per fare passi importanti.

Oroscopo Bilancia

Fai attenzione in amore: c’è Venere opposta che dà qualche pensiero, cautela soprattutto con Cancro e Bilancia.

Cerca, se puoi, di allentare un po’ dal lavoro, di dedicarti maggiormente a te stesso, almeno per oggi.

Oroscopo Scorpione

Giornata nervosa e sottotono in amore, dovresti cercare di superare una fase di crisi imparando a perdonare e a comprendere.

Sul lavoro cerca di andare a fondo alle questioni, non fidarti senza capire bene cosa hai davanti.

Oroscopo Sagittario

Giornata che può rivelarsi interessante ed emozionante, a patto che ti lasci andare.

Sul lavoro cerca di non essere pessimista e di non ingigantire i problemi.

Oroscopo Capricorno

Un transito negativo di Venere potrebbe creare qualche problema in amore. Ma se ricevi un invito non rifiutarlo.

Fai attenzione alle spese.

Oroscopo Acquario

Inizia una fase di recupero in amore, dopo alcuni giorni in cui sono state possibili delle tensioni in amore.

Per quanto riguarda il lavoro, se vuoi cambiare valuta diversi aspetti, non solo quello economico.

Oroscopo Pesci

Bene l’amore, se c’è qualcosa da chiarire questo è il momento giusto. I single devono guardarsi intorno: l’incontro giusto è nell’aria.

Recupero sul lavoro.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

