Oroscopo Paolo Fox di oggi di sabato 8 febbraio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 8 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il fine settimana parla di amori ritrovati, di emozioni forti. Solo se stai vivendo una storia che non funziona, o hai puntato sulla persona sbagliata, potresti avere dei ripensamenti!

Sono tre giornate che, tra l’altro, invitano ad iniziare a programmare qualcosa di bello. Perché dal prossimo mese di Marzo ripartirai con grande energia!

Oroscopo Toro

E’ tempo di cambiamenti che porebbero riguardare anche il lavoro. Entro Aprile molto di voi faranno una scelta diversa: una novità è dietro l’angolo! Se posso darti un consiglio, però, in questo fine settimana cerca di evitare complicazioni.

Una persona è contro di te? Potrebbero nascere diversi problemi da qui a domenica!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Queste del weekend sono giornate importanti per un segno che piano piano riprende quota. Avremo un bellissimo spazio per recuperare energie da Aprile, ma i prossimi tre giorni non sono tanto efficienti.

Per quanto riguarda il lavoro, bisogna aspettare che alcuni eventi si evolvano. Mentre in amore, le coppie che si vogliono bene e magari nate da poco, hanno una marcia in più!

Oroscopo Cancro

Attenzione perché queste giornate di inizio Febbraio sono un po’ pesanti. Almeno fino al giorno 20 ci saranno diverse problematiche, sia nel lavoro che in amore.

E’ come se tu fossi preso in un vortice di tensione che bisogna amministrare con molta saggezza. Se c’è una storia in crisi, doppia prudenza!

Oroscopo Leone

In questo weekend avremo la Luna in buon aspetto, che aiuta eventuali riconciliazioni, possibili anche perché la sensualità diventa più stabile!

Da ieri Venere regala un’emozione in più e, grazie anche a Marte favorevole, si possono vincere molte sfide in tutti i settori della vita!

Oroscopo Vergine

Questo fine settimana annuncia un bel successo personale: Giove e Saturno favorevoli! Nonostante ciò, c’è una certa tensione nervosa che si rivela a livello fisico.

Perché sappiamo che quando non stai bene a livello psicologico spesso riesci a stare male anche a livello fisico. Quindi, al momento, sarà molto importante cercare soluzioni per essere un pochino più tranquilli!

Oroscopo Bilancia

Tutto il superfluo, tutto quello che è stato trascinato per i capelli finora, dovrà essere abbandonato. Perché è un periodo che non ti permette più di essere ambivelente e soprattutto di vivere ambiguità.

Ecco perché, sia in amore che nel lavoro, sono previsti cambiamenti importanti!

Oroscopo Scorpione

Ogni occasione per discutere deve essere abbandonata, altrimenti questo fine settimana potrebbe diventare polemico. Soprattutto per le coppie già in crisi!

Tra ieri e domenica devi cercare di farti scivolare le cose addosso, anche se capisco che sia difficile farlo!

Oroscopo Sagittario

Queste tre giornate del weekend evidenziano una netta crescita, con due giorni, in particolare sabato e domenica, che si possono dedicare completamente all’amore! Incontri favoriti grazie a Venere e Marte dalla tua parte!

Devi sfruttare le stelle e renderti più disponibile!

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana hai bisogno di un po’ di coraggio! Giove e Saturno nel segno impongono scelte drastiche e non escludo che con queste stelle si possa fare anche un discorso più positivo.

Tuttavia, in amore, se una storia non funziona è proprio adesso che bisogna affrontare il problema!

Oroscopo Acquario

Cambio di gruppo, di ruolo, di mansione, un trasferimento, tutto è possibile con questo cielo! Tra Aprile e Giugno molti cambieranno vita: forse già da ora molti di voi iniziano a pensare a nuovi progetti.

Quello che non è stato fatto negli ultimi tre o quattro anni non sarà perso, ma non potrà più andare avanti allo stesso modo. Ci sarà chi cambierà rotta!

Oroscopo Pesci

Fine settimana importante! Presto Venere non sarà più in questo spazio zodiacale: questo non limita le prospettive per il futuro, anzi! Potrebbe determinare la ricerca di un amore vero, o comunque di conferme.

Specie se nel corso delle ultime tre o quattro settimane ci sono state storie importanti, ma anche momenti di fastidio nei rapporti di lunga data.

