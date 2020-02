Oroscopo Paolo Fox di oggi di venerdì 14 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 14 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 14 febbraio 2020

Venerdì 14 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cerca di evitare le discussioni. In amore si riscopre la passione, puoi vivere sensazioni speciali e indimenticabili.

Nel contempo cerchi anche sicurezza nel partner. Sul lavoro evita scelte azzardate.

Oroscopo Toro

Questo è un buon oroscopo per l’amore: chi non ce l’ha potrebbe vivere a breve una passione. Devi recuperare serenità, adesso puoi farlo.

Sul lavoro fidati del tuo istinto, potrai concludere buoni affari.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se in amore pensi che ci sia qualcosa da chiarire, meglio farlo adesso, sarà più facile risolvere i problemi.

Anche sul lavoro le cose andranno meglio e anche situazioni che sembravano difficili potranno essere risolte.

Oroscopo Cancro

Sarebbe bene cercare di evitare le situazioni stressanti a livello sentimentale: a volte trasgredire può provocare un piacere effimero, ma provocare problemi che durano molto più a lungo!

Sul lavoro probabilmente oggi ci sarà da darsi da fare per aiutare qualcuno.

Oroscopo Leone

Giornata positiva in amore, sei in una fase di recupero. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Sul lavoro puoi farti apprezzare.

Stai attento alle finanze!

Oroscopo Vergine

Periodo positivo in amore, le emozioni non mancano, cerca di risvegliare il tuo romanticismo.

Sul lavoro è possibile risolvere alcuni problemi, anche di vecchia data.

Oroscopo Bilancia

Questo non è un periodo eccezionale per l’amore. Possono esserci dei problemi, oppure tensioni.

Sul lavoro devi chiarire alcuni aspetti. Forse serve maggiore impegno, oppure bisogna delineare meglio un progetto.

Oroscopo Scorpione

In amore le nuove storie possono presentare qualche perplessità, mentre in quelle più consolidate ti mostri più innamorato e preso.

Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti, anche non voluti da te.

Oroscopo Sagittario

Giornata densa di emozioni, in cui qualcosa di bello può nascere all’improvviso. Molto dipende da te, da quello che cerchi veramente.

Un po’ di agitazione sul lavoro.

Oroscopo Capricorno

Giornata sottotono e nervosa in amore per colpa della Luna e di Venere in opposizione.

Possono però arrivare delle piccole emozioni positive, magari una telefonata che ti riempie il cuore. Sul lavoro c’è qualche blocco da superare, serve pazienza.

Oroscopo Acquario

Giornata positiva in amore, con la Luna favorevole: non puoi restare fermo a guardare, di sicuro qualcosa di buono con questo cielo dovrà accadere.

Chi vuole cambiare lavoro è favorito, ma attenzione alle questioni finanziarie.

Oroscopo Pesci

L’amore può tornare protagonista nella tua vita a breve: se ultimamente hai trascurato i sentimenti, adesso è tempo di dare nuovamente importanza a quello che dice il cuore.

Cerca però di non trascurare il lavoro, anche perché possono esserci problemi a livello finanziario.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento