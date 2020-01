Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 12 gennaio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 12 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di domenica 12 gennaio 2020

Domenica 12 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se c’è una sfida all’orizzonte, il mio consiglio è quello di affrontarla. La Luna è interessante: hai grosse possibilità di vincerla! Continua il tuo momento di forti dubbi: non perdere troppo tempo in cerca di soluzioni che arriveranno sicuramente in primavera. Le uniche perplessità che ti concedo sono in amore.

Se hai situazioni in bilico, comincia a pensare che il problema potresti non essere tu, ma la persona che hai accanto…

Oroscopo Toro

Sei molto nervoso, è inutile negarlo. Devo dire che è una cosa piuttosto insolita per il tuo segno, che di solito è poco incline alla lite.

C’è da dire, però, che in queste ultime ore parenti ed amici stanno facendo di tutto per farti perdere il controllo. Potrei consigliarti di mantenere la calma, ma sarebbe inutile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I single stanno per vivere un periodo magico: Luna e Venere sono dalla tua parte, perciò apriti a nuovi sentimenti. Pure in ambito lavorativo stanno per arrivare segnali incoraggianti.

Non soffri più dell’opposizione di Giove, quindi non escludo che da fine marzo in poi possa arrivare quella proposta che attendevi da tempo. Se sei uno studente o un imprenditore che pensa in grande, questi sono i giorni in cui sarai maggiormente favorito.

Oroscopo Cancro

In amore, è difficile sentirti dire che sei soddisfatto. Le donne, infatti, sono attratte da uomini estrosi ma poco affidabili. Gli uomini, invece, cercano una donna forte e decisionista, salvo poi sentirsi privati delle loro libertà.

Sono ore importanti, nelle relazioni sentimentali, per prendere decisioni importanti e definitive. Prendile, però, in totale serenità. Soprattutto, se hai due possibili partner che ti ronzano piacevolmente attorno, è arrivato il momento di scegliere con chi stare!

Oroscopo Leone

Non sono giornate positive per quanto riguarda l’amore. In molti casi, sentirete il vostro partner distante, non tanto fisicamente quanto da un punto di vista dell’affetto. Non girare troppo attorno a questa crisi, ma affrontala con la giusta determinazione.

Chi ha conosciuto qualcuno solo tramite chat, potrebbe avere la sensazione di essere preso in giro. Assicuratevi che la persona con la quale scambiate messaggi quotidianamente sia reale! Per quanto riguarda la salute, subirete un lieve calo fisico e potreste sentirvi più agitati del solito.

Oroscopo Vergine

Sul lavoro stai aspettando una risposta importante che, però, fatica ad arrivare. In amore, poi, ti senti messo da parte e poco considerato. Tra inizio e metà della settimana, hai battibeccato col partner e ancora non hai chiarito del tutto la situazione.

Non somatizzare troppo i malumori, altrimenti ne risentirai, come al solito, con fastidi allo stomaco e all’intestino. Approfitta del giorno di riposo per ritrovare la giusta serenità!

Oroscopo Bilancia

Questa settimana è stata piena di impegni e preoccupazione, perciò in questo giorno di riposo cerca di fare il minimo indispensabile. E’ importante, perché altrimenti, a causa della stanchezza, potresti perderti in liti poco costruttive, anzi dannose!

Sul lavoro, tutti si affidano a te nei momenti di estrema difficoltà e tu riesci sempre a togliere le castagne dal fuoco. Ricorda, però, che i soldi aiutano ma non sono tutto nella vita. Metti al primo posto il tuo benessere psicofisico.

Oroscopo Scorpione

Ti senti dentro una grande agitazione. Darai la colpa a chi ti sta attorno, perché lo accusi di non darti ciò di cui hai bisogno. Ma la vera domanda è: di cosa hai bisogno davvero? La verità è che non lo sai nemmeno tu!

Un giorno chiedi al tuo partner stabilità e l’indomani già ti senti oppresso. Se sei impegnato con una persona da molto tempo, passerete la domenica a discutere di quanto vi state trascurando a causa degli impegni lavorativi. Cercate, invece, di vivere momenti di totale relax.

Oroscopo Sagittario

Questo weekend stai vivendo davvero giornate favorevoli. Giustamente, ne stai approfittando per svagarti e, soprattutto, per chiarire (nel modo giusto) situazioni in sospeso con chi ti sta accanto.

Hai Marte nel segno e Venere a tuo favore, perciò riesci a parlare in maniera diretta ed efficace. Bene così!

Oroscopo Capricorno

Hai un carattere d’acciaio. Non soffri mai di solitudine e, anche quando sei in mezzo a tante persone, sai ritagliarti i tuoi spazi. Riesci a capire quando è il momento di agire e quando, invece, quello di riflettere profondamente.

In questi giorni, però, ti consiglio di essere più socievole e meno meditativo. Giove e Saturno stanno per entrare nel tuo segno, perciò nelle prossime settimane i single potrebbero fare un incontro davvero importante.

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di provare un sentimento d’amore forte. Ti senti solo e poco considerato e, purtroppo, questa situazione ti sta portando tensioni, ansia, e preoccupazione. Non sono giorni facili per te, si salva solo chi è fidanzato o sposato da lungo tempo.

A tutti gli altri devo consigliare di mantenere la calma ed evitare liti con gli altri segni ‘elettrici’ di questo periodo, ovvero Scorpione, Toro e Leone. Col nuovo anno, poi, il tuo carattere si è totalmente stravolto: da diplomatico che eri ora sei diventato sin troppo diretto!

Oroscopo Pesci

Sul lavoro, il 2019 si è chiuso in crescita dopo mesi davvero difficili. Il nuovo anno si è aperto in crescita, anche perché il tuo 2020 prevede un netto miglioramento rispetto al passato.

Attenzione, però, perché dovrai far conto solo ed esclusivamente sulle tue forze. Perciò, nei prossimi mesi non ti sottovalutare mai, in nessuna situazione che si presenterà. Nelle prossime ore sono in arrivo piacevoli novità in amore.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

