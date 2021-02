Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 7 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: domenica 7 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Molti di voi diranno che ancora non sentono questa grande forza, ma io credo che non sia cosi perché guardando le stelle della fine del 2020 ti ho visto demotivato, pigro. E se c’é una cosa che non devi essere é proprio essere pigro! Anche se magari ci sono tanti contrasti, anche se in questi giorni devi lottare per emergere, sta tornando in te la voglia di rimettersi in gioco anche con delle piccole cose che saranno importanti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo momento di malinconia passerà! Per forza di cose questo e’ un oroscopo generico, però penso che le persone tra i 18 e i 25 anni stiano vivendo piccoli contrasti in amore o non si sentono appagati o ripagati, mentre le persone che hanno qualche anno in più forse devono proprio rivedere il proprio ruolo in un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ho spiegato più volte che puoi vivere un Febbraio di grandi iniziative, ma anche in un mese cosi importante, spinto da ben cinque pianeti favorevoli, capita la giornata in cui si discute, in cui c’é qualcuno che infastidisce! E credo che questa domenica sia un pò sotto pressione. Quindi, attenzione nei rapporti con persone che ti rimproverano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi iniziare a pensare all’amore in maniera molto favorevole. Voglio dire a tutte le persone che hanno dai 18 ai 25 anni che questo é un momento molto importante per le relazioni, anche se spesso ti innamori di persone impossibili. Ricordiamo che dentro di te c’é sempre il desiderio di affrontare persone complesse perché ti sembrano le migliori, perché ti sembrano le più interessanti. Non fare che questo periodo potenzialmente positivo diventi fonte di qualche disagio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devo dire che dalla fine di Gennaio non tutto é andato come avresti desiderato e ci sono stati anche dei problemi nel rapporto con gli altri. Quanti si sono dovuti fermare o hanno dovuto ammettere che alcune questioni non erano più fattibili, però tu hai una grande energia!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sembra paradossale a dirsi, perché di solito quando si parla di questo segno si fa riferimento a persone che quanto meno se non hanno un ordine reale in casa lo hanno a livello mentale, eppure in queste 24 ore non va cosi! L’amore non può seguire le regole della mente!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Vorrei che esprimessi la tua emotività. Tu sai che sei una persona molto equilibrata nei confronti degli altri, o almeno cerchi di esserlo, e poi ami il bello, e questo può essere anche un problema per te. Quante volte ti sarà capitato di pensare che una persona é buona e brava perché ha gli occhi belli, perché é bella fisicamente, magari non é cosi! Ci sono persone molto belle all’apparenza che però a livello morale non sono all’altezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento devi stare un pò attento alle questioni di carattere economico, tanto più che ci sono molti pianeti in contrasto. Questo vuol dire che ora entrano pochi soldi o un rimborso non e’ ancora arrivato. In casi eccezionali dovrai mettere di mezzo un esperto, un avvocato, ma in generale sei un pò turbato proprio perché tutto quello che ha che fare con lavoro e professione é interrotto o va avanti a tentoni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non dimentichiamo che in questa domenica si viaggia con la Luna nel segno e questo é un buon indizio nei rapporti con gli altri, nelle relazioni. Inoltre, ci sono anche cinque pianeti favorevoli: hai una gran voglia di andare lontano, di muoverti. Capisco che le privazioni degli ultimi tempi, causate dai problemi che tutti conosciamo, siano stati un peso inesorabile nella tua vita, ma piano piano tutto si sblocca, e penso proprio che entro poche settimane avrai la netta sensazione che tutto sarà più facile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Tanto per fare delle verifiche, lunedì e martedì sono state giornate pesanti. Insomma, é un momento in cui sei messo alla prova ma in cui tua parola conta molto, moltissimo! I rapporti con Pesci e Scorpione sono sempre dominanti nella tua vita, ma in questo periodo potresti però anche confrontarti con persone che ti tengono testa come Ariete e Leone!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Puoi compiere scelte rivoluzionarie. Certo, molto dipende dall’età e dalle esperienze: sappiamo che tra i 18 e i 25 anni non si conoscono troppe regole nel senso che si ha una visione della vita avventurosa, che manca dopo i 50 anni. Quindi, sono soprattutto i giovani quelli che possono immaginare un tipo di studio diverso, una locazione diversa, una vita che cambia, ad essere ancora più smaniosi di cambiamento. Oroscopo Paolo Fox Pesci

E se hai a che fare coi segni Sagittario, Gemelli e Vergine, quest’agitazione potrà diventare ben visibile! Il consiglio é di farsi scivolare le cose addosso perché tu sei una persona che anche se apparentemente mostra una certa tranquillità, quando sente che qualcosa non va, non riesce ad essere del tutto tranquilla. Avremo due comportamenti diversi: alcuni di voi si arrabbieranno e diranno quello che sentono, altri invece preferiranno tenere tutto sotto controllo, tutto dentro. In caso nell’altro c’é qualche insoddisfazione. Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

