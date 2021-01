Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 7 gennaio 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo oggi Paolo Fox, le stelle di giovedì 7 gennaio 2021

Giovedì 7 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo é un periodo in cui la voglia di riscossa e di fare tante cose é evidente. Lo dicono anche le persone che ti frequentano! Sembri più forte, sembri più generoso: lo sei sempre stato, però da un anno e mezzo tutto quello che hai fatto é stato posto in una condizione di crisi, e quindi non sono pochi quelli che devono sbrogliare un problema di soldi, un problema legale. Ci vuole una visione più ottimistica del futuro!

Oroscopo Toro

Hai aperto l’anno con qualche piccola perplessità: attenzione che la gelosia non crei qualche disagio! Bisogna capire che cosa é accaduto nelle prime due settimane di Dicembre: io chiedo sempre di non credere ma di verificare! Se agli inizi di Dicembre avete verificato una tensione di troppo, un momento di forte agitazione interiore, forse adesso é il caso di riconciliarsi. Il nuovo transito di Venere, da venerdì, indica proprio questo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata nasce in maniera interessante. Qui abbiamo un picco massimo che sarà registrato nelle prime due settimane di Febbraio, quindi possiamo dire che la maggioranza di voi che hanno una buona volontà e anche un oroscopo personale favorevole, entro un paio di mesi potranno riuscire a superare qualche ostacolo

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo mese di Gennaio dovrai rivedere le tue posizioni in amore. Continuo a pensare che questo 2021, nonostante tutti i limiti che sappiamo a livello sociale, sia un anno positivo perché non avremo più Saturno e Giove opposti. Tuttavia, ci saranno dei mesi, e Gennaio é uno di questi, in cui se hai sbagliato in amore oppure se in famiglia non c’é la giusta comprensione, proprio perché hai maturato una grande consapevolezza interiore e ora ti senti più forte, farai sentire tutte le tue rimostranze, ti farai valere!

Oroscopo Leone

Con questo Marte contrario sembri sempre piuttosto nervoso: tra persone che hanno tradito la tua fiducia o magari semplicemente una sorta di agitazione perenne che coinvolge la tua vita, pare che in questo periodo tu debba mettere a posto troppe cose. Sappiamo anche che ti spezzi ma non ti pieghi, ma possono esserci giornate in cui puoi avere una gran voglia di mandare tutto alle ortiche, di gettare tutto all’aria. Ora cerca di non farlo, cerca la tranquillità!

Oroscopo Vergine

Dal prossimo fine settimana Venere inizierà un transito interessante. Come sappiamo le stelle danno una propensione, di un’indicazione, poi vi ricordo sempre di verificare, di divertirsi con l’oroscopo; ma c’è da dire che se una persona ricambia i tuoi sentimenti, se in questi giorni hai voglia di iniziare un progetto, proprio da venerdì qualcosa cambierà! E’ un cielo migliore!

Oroscopo Bilancia

In questo momento puoi contare su aspetti planetari favorevoli; tra l’altro bisogna dire che questo nuovo aspetto di Mercurio si assocera’ molto bene a quello di Giove e Saturno. Dal nulla non nascono le cose, quindi da parte tua ci vuole sempre una buona predisposizione alle novità, ci vuole una maggiore concentrazione.

Oroscopo Scorpione

Nel prossimo fine settimana puoi riconciliarti in amore! Non ci sono state per forze delle crisi però ricordo che quando si é molto nervosi per motivi di lavoro, perché si sente che a livello pratico le cose non vanno, si rischia di riversare quest’agitazione anche a livello personale e sentimentale. Quindi, raccomando tutte le coppie che per vari motivi hanno vissuto dei contrasti, di provare a recuperare da sabato!

Oroscopo Sagittario

Pare che in questi giorni tu voglia spingerti oltre quel limite che non é stato possibile superare nel corso del 2020! Con questo Mercurio favorevole a partire da venerdì non solo si può andare lontano ma ci possono anche essere meno problemi, meno discussioni. Tutto quello che stai facendo in questo periodo porterà a vivere cosa di nuovo. Potresti voler ribadire vecchi concetti di libertà che vanno rispolverati ma potresti anche voler recuperare l’amore.

Oroscopo Capricorno

Voglio spezzare una lancia a favore di tutti quelli che nel corso degli ultimi mesi sono stati male, che hanno vissuto delle crisi, perché tutto quello che succede ora può essere importante, ma ci vuole la tua partecipazione diretta! Mi piace considerare l’astrologia come uno stimolo ad andare avanti: chi pensa che il futuro sia già scritto nelle stelle sbaglia!

Oroscopo Acquario

Sei sempre più pronto a iniziare un nuovo percorso di vita! Perché parlo di cambiamenti esistenziali importanti? Perché questo é un anno da ricordare con Giove e Saturno nel segno, e nella prima parte di Febbraio ci sarà questa grande concentrazione di pianeti nel tuo segno! Consideriamo che l’ultima volta che c’é stata una configurazione di pianeti cosi importante nel tuo segno é stato quasi 60 anni fa! Quindi, le cose che capitano in questo periodo possono essere portatrici di grande ribellione, una ribellione propositiva perché tu non vuoi mai chiudere per fermarti ma vuoi cambiare per ripartire.

Oroscopo Pesci

Per te é troppo importante avere una persona al tuo fianco, avere qualcuno che in qualche modo segue il tuo destino. Proprio in quest’ottica sarà molto utile avere persone razionali vicino. Ma in questo momento stai cercando una spiegazione razionale ad un problema che forse razionale non é! Mi metto nei panni di quelli che hanno vissuto una crisi d’amore: non c’é nulla di più irrazionale di una crisi sentimentale, perché é molto difficile capire le motivazioni che spingono una persona ad allontanarsi.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

