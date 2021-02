Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni di domenica 28 febbraio 2021

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: domenica 28 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Puoi vivere bene questa domenica! Tra l’altro, il tuo é uno dei segni più promettenti in vista della primavera. Tutti quelli che hanno un’attività in proprio potrebbero già avere un bel progetto da lanciare. I ragazzi potrebbero avere un nuovo percorso di studio: tutte le idee che ti vengono in mente sono migliore e tra l’altro in questo momento hai anche un grande carico emotivo che può trasformarsi felicemente in una storia d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sono delle condizioni tali che, chi in maniera molto lieve e chi in maniera un pò più pesante hanno avuto delle tensioni. E’ probabile che tu ti senta vittima di una ingiustizia, un esame che preoccupa, un problema da superare. In questo momento c’è più energia, sembra quasi che tu sia più tranquillo, ma i veri problemi nascono se hai un’attività part-time.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo fine settimana stai notando che qualcosa non va nei rapporti di famiglia, nei rapporti tra genitori e figli, forse anche nei rapporti d’amore, dipende. Certo é che se già da venerdì sera, e soprattutto da sabato, hai notato che qualcosa non va, forse sarà meglio evitare ulteriori complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei finalmente libero da molte preoccupazioni! A volte quando viviamo sempre la stessa vita pensiamo di non avere sbocchi, di non avere altre risorse. E anche una vita faticosa e piena di contrasti ci sembra normale, ci sembrava regolare. In realtà, abbandonando percorsi complessi, li per li potreste sentirvi smarriti ma tra poco vi sentirete liberati! Si perché é possibile vivere in maniera diversa, é possibile vivere qualcosa di nuovo. Le relazioni che nascono ora sono molto interessanti!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo mese di Febbraio é stato davvero pesante, soprattutto nelle prime due settimane, ma ora andiamo verso un recupero che si completerà in primavera. Certo, questo é un anno che comporta sempre situazioni a meta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Forse non c’e’ tempo per amare! Fatto sta che in questa domenica ti senti un ò polemico: nella migliore delle ipotesi potresti restare in silenzio per evitare delle discussioni che sconfinerebbero in qualche polemica inutile. Non é necessario essere cosi caustici anche nei confronti di te stesso!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con Giove e Saturno in ottimo aspetto e anche una buona indicazione da parte di altre stelle, il tuo é un segno che sta recuperando terreno! Questo cielo mi piace perché piano piano sarà possibile anche vivere un’emozione con più serenità. Le storie nate nel recente passato potranno essere recuperate, se ne vale la pena, ma anche quelli che sono rimasti soli avranno un’occasione in più da giocare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo fine settimana puoi tentare una rappacificazione, puoi sentirti più sereno. Tra l’altro, ricordo che le coppie che hanno vissuto seri problemi nei primi 10 giorni di questo mese, ora devono recuperare. A volte non si discute per paura di innervosirsi troppo ma questo non limita l’insoddisfazione che può essere presente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La cosa che devo chiederti é di fare tutto con molta calma, la stanchezza andrebbe limitata. Credo che ci sia stato un piccolo fastidio a livello fisico o magari che in questa settimana tu non abbia avuto tutto l’aiuto di cui avresti avuto bisogno. In amore ci sono piccole distanze da colmare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giornata interessante: questa Luna positiva assieme a Venere mi dice che non devi pensare a quello che e’ stato ma a quello che sarà, al punto che potresti anche decidere di fare una grande scelta nel 2021. A questo punto bisogna capire chi sta al tuo fianco, perché con la persona giusta potresti costruire qualcosa di molto bello nel corso dei prossimi mesi. Domenica piena di energia!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei al centro di una grande rivoluzione! Come ho già spiegato altre volte, se la rivoluzione non la fai tu, potresti assistere ad una rivoluzione attorno a te. Quindi, é probabile che alcuni amici cambino, che alcune situazioni siano diverse, che in famiglia non ci siano più le stesse persone di prima. Questo é un anno di cambiamenti, allontanamenti e anche di mutazioni che puoi programmare in prima persona, ma che in qualche modo il destino pone dinanzi ai tuoi occhi

Oroscopo Paolo Fox Pesci



E’ da venerdì sera che senti in maniera più forte la malinconia! E’ chiaro che questo é un oroscopo generale, posso dire che i separati rimpiangono una situazione del passato oppure non sono ancora convinti di avere fatto le scelte giuste, non hanno accettato un discorso fatto dall’ex; mentre quelli che hanno una storia si sentono un pò estranei, magari sorridono ma dentro sentono qualche piccola perplessità.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

