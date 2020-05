Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di giovedì 14 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 14 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: giovedì 14 maggio 2020

Giovedì 14 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

All’inizio della giornata potresti vivere qualche complicazione. Consiglio di stare attenti anche ad eventuali questioni legali: non tutti ma molti si dovranno armare di pazienza e anche di un esperto per risolvere un problema, potrebbe servirti un avvocato, un notaio, ovviamente dipende dalle singole circostanze, ma un aiuto sarà necessario. Nel pomeriggio abbiamo un oroscopo migliore ma va detto che ci sono scelte da fare, di lavoro o finanziarie, che non sono del tutto facili da affrontare.

Oroscopo Toro

Questa giornata parte bene ma finisce in maniera nervosa, tanto è che questa sera e anche nei prossimi giorni ci saranno tensioni da risolvere. Sembra che tu abbia una gran voglia di buttare all’aria tensioni e convenzioni! Sei una persona forte ma al tuo fianco potrebbe esserci qualcuno che si lamenta un pò troppo. E le persone che si lamentano senza reagire non ti piacciono davvero!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ vero che c’è sempre molta tensione nervosa, che c’è Marte dissonante, però qui parliamo di una visione del futuro importante anche per quanto riguarda l’amore e in generale la famiglia, che è tornata in primo piano. Se c’è stato un valore che in queste ultime settimane hai ripescato è stato proprio quello amoroso! Sei alla ricerca di affetti stabili: tutti quelli che hanno vissuto in maniera molto caotica la propria vita sentimentale hanno capito che c’erano dei problemi e li stanno affrontando.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata parte in maniera stralunata: la Luna è opposta al mattino e quindi vediamo che cosa accade! Dipende anche dal tuo tasso di tolleranza. Certo, se nei giorni scorsi, come credo, hai vissuto varie problematiche, se ti sei sentito sotto pressione, è inevitabile che anche stamattina ci sia qualcosa di strano nei rapporti con gli altri, ma nel pomeriggio le cose vanno meglio.

Oroscopo Leone

E’ come se tu non riuscissi a vedere oltre una certa data alcune prospettive che invece sono chiare e limpide. E’ inevitabile che tutto quello che è successo negli negli ultimi mesi ha provocato disagi personali, ma più di altri ti senti offeso nel tuo orgoglio e forse resti indeciso se chiedere oppure no. In realtà a te non piace chiedere, mentre adesso aspetteresti una riconoscenza che non c’è.

Oroscopo Vergine

Il recupero è dietro l’angolo! Parlo sempre di un recupero pratico, organizzativo. In amore, invece, fai attenzione: se non hai visto la persona amata per tanto tempo, se l’amore non c’è, penso anche a chi è dovuto stare a casa senza incontrare la persona amata, alle coppie in crisi che ogni tanto discutono per motivi di carattere economico, questa è una giornata che invita a fare un’attenta riflessione su tutte le scelte che devi fare nell’immediato futuro!

Oroscopo Bilancia

I prossimi sono tre giorni importanti per cercare di sistemare e riorganizzare una vicenda sentimentale. Devo dire che tutto quello che è accaduto di recente non è stato facile da sopportare: a volte ti sei sentito messo in discussione anche sul lavoro. Con questo Giove contrario, per risolvere certe questioni economiche e legali bisogna essere ancora un pochino più pazienti!

Oroscopo Scorpione

Che tu abbia bisogno di gratificazioni è normale! Tra qualche ora Marte inizia un transito importante: torna il coraggio! Secondo me tra venerdì e sabato potrebbe arrivare una notizia importante! Dopo quello che è successo, questa fase di ripresa è utile non solo per tornare ad avere fiducia nel futuro ma anche per programmare qualcosa per l’estate: non è escluso che tu possa combinare qualcosa di veramente importante a livello sentimentale!

Oroscopo Sagittario

Come tutti sei rimasto vittima degli eventi, lo sappiamo, e ora bisogna cercare di andare oltre, viaggiare con la fantasia. Non appena sarà possibile farlo, poi cerca veramente di vedere più gente, di fare qualcosa di tuo. Credo che molti di voi abbiano voglia di stare anche da soli, di fare un viaggio da esploratori, quando sarà possibile ovviamente. Perchè più contieni i desideri e più poi questi desideri diventano trasgressivi, vanno fuori dalla norma!

Oroscopo Capricorno

Chi si lancia, sia pure con la ragionevolezza, avrà più successo. La maggioranza di voi ora ha più voce in capitolo: a volte bisogna toccare il fondo per risalire e non è detto che non ci sia anche bisogno di una situazione di grande agitazione e sofferenza per ripartire. Ricordo che in astrologia sei rappresentato dallo stambecco che si arrampica sulle vette, che cerca sempre di trovare qualcosa per vivere nei posti più aspri della natura.

Oroscopo Acquario

Tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi ha riportato alla luce il valore della famiglia. E’ diventato più importante tutto quello che fai; a volte gli schiaffi del destino fanno male ma ci costringono anche a guardare la nostra vita in maniera più critica rispetto al passato. Molti di voi, infatti, dopo queste esperienze negative, dopo questa fase di crisi, si sentiranno nuovi, diversi, e saranno persino contenti di quello che andranno a fare!

Oroscopo Pesci

Talvolta, per insicurezza, ti avvicini a persone molto programmate, molto razionali, perchè hai la sensazione di essere più protetto, ma nel tempo queste relazioni con persone troppo forti rischiano di non andare bene, ed in questo senso bisogna stare attenti almeno fino alla fine di Luglio.

