Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di giovedì 25 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 25 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 25 giugno 2020

Giovedì 25 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ certamente un Marte ribelle che dona a tutti una grande voglia di andare via, una gran voglia di fare cose pazze, folli! Qual è il limite? Il denaro! Si perché Giugno e Luglio sono mesi che invitano alla prudenza, persino per chi non ha bisogno di lavorare perché vive di rendita, anche se non so se esistano persone ancora cosi facilitate! In ogni caso, tutti gli affari e tutti gli acquisti devono essere molto prudenti.

Oroscopo Toro

E’ meglio che tu rifletta bene prima di dire cose che possono diventare negative! In qualche modo sei nervoso, e quest’agitazione la leggiamo nel cielo già da martedi scorso. Quindi, in qualche modo sappiamo che stai vivendo piccoli tormenti e non vorrei che scaricassi la tua grande agitazione sulla persona che ami. Ci vuole prudenza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Forse sarebbe proprio il caso di non rimandare a venerdì e sabato tutto quello che é possibile fare in queste 24 ore di giovedì. Ciò nonostante, ricordo sempre che al momento il tuo è un segno protetto e che avremmo una seconda parte dell’anno molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi sbarazzarti di qualche diffidenza e pensare anche ad Agosto come ad un mese di riferimento! Si perché Venere non é ancora nel tuo segno ma arriverà proprio ad Agosto. Ora non é detto che tutto si risolva a livello sentimentale, però le cose girano meglio per coloro che hanno una storia in crisi e vogliono fare nuove conoscenze, per quelli che vogliono dare minore peso alle responsabilità e lasciarsi andare alla passione.

Oroscopo Leone

Stai vivendo momenti di grande agitazione: è facile anche che in questo periodo tu abbia una gran voglia di allontanare persone che non ti rappresentano, che non ti seguono che non sono più dalla tua parte. E’ chiaro che stiamo vivendo un momento di grande fatica, ma Saturno, che però non é ancora cosi limitante, impone delle nuove regole! Cerca di stare attento con i soldi.

Oroscopo Vergine

Posso annunciare tre giornate importanti perché da giovedì a sabato avremo un oroscopo sostenuto! Questo vuol dire che se non ti muovi non ottieni nulla, ma se vuoi fare un incontro o risolvere un piccolo problema, le stelle sono con te!

Oroscopo Bilancia

Preparati ad un incontro, ad una relazione che potrebbe essere vissuta in maniera molto importante. Domenica, quando la Luna sarà nel tuo segno, saranno importanti le emozioni, forse una sorta di salvagente rispetto a questo mare agitato che invece é rappresentato dalla vita lavorativa.

Oroscopo Scorpione

Sembra che da martedì pomeriggio siamo esplose le polemiche all’improvviso, sia tornato un pò di malumore. Infatti, sei anche molto nervoso! Quello che ti chiedo in questi giorni è di non dare spazio a persone che vogliono solamente vederti arrabbiato, perché prestare il fianco ai tuoi nemici, anche solamente pensando a quello che stanno facendo, per te è assolutamente negativo.

Oroscopo Sagittario

Giornata interessante, forte! Poi seguiranno due giornate, venerdì e sabato, un pochino limitanti. In questo periodo, se hai a che fare con una persona Scorpione, potrebbero esserci delle dispute. Ma ricorda che per te le emozioni migliori arrivano sempre con persone forti come Ariete e proprio Scorpione. Incontri importanti a partire da domenica!

Oroscopo Capricorno

Sei molto più sereno rispetto agli inizi della settimana! Tra l’altro, ci avviciniamo a due giornate, venerdì e sabato, che saranno davvero interessanti. Se c’é una persona che ti interessa, se vuoi iniziare un nuovo percorso di vita, datti da fare! Certo, se non ci fossero problemi di soldi o di spese, che tra Giugno e Luglio vanno amministrate con molta attenzione, staresti ancora meglio!

Oroscopo Acquario

Sei ancora un pò stordito! E’ da martedì pomeriggio senti che qualcosa non va: a volte hai la netta sensazione che qualcosa non funzioni, che ci siano delle problematiche da superare, che in qualche modo devi affrontare la realtà in modo diverso.

Oroscopo Pesci

Sentirsi un pò nervosi e a volte anche malinconici é piuttosto normale per te. Ho spiegato che dall’inizio della primavera stai vivendo una fase molto strana e quest’agitazione può persino riversarsi sui sentimenti. A fronte di una notizia, magari di qualche momento di agitazione, é facile che prosegua questo tuo momento di intolleranza e confusione, almeno fino a sabato.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

