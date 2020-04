Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di mercoledì 15 aprile 2020

Paolo Fox, Oroscopo 15 aprile, Pasquetta 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di mercoledì 15 aprile 2020

Mercoledì 15 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi anticipo la Luna in aspetto conflittuale. Da oggi il tuo oroscopo migliorerà. Hai un po’ di confusione riguardo in amore e sul lavoro. L’emergenza del Coronavirus ha amplificato una sensazione di blocco che provi da qualche mese. Le stelle ti chiedono un po’ di pazienza!

Oroscopo Toro

La Luna a favore ti restituisce le risposte di cui hai bisogno adesso, in questo momento di incertezze. Marte in dissonanza, invece, ti trascina nei conflitti con chi proprio non ti vuole capire. Ti incoraggio a fare attenzione ai rapporti con Acquario e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ora potresti raggiungere un accordo lavorativo o personale interessante, grazie al sostegno di Saturno. Dovresti concentrarti maggiormente sui rapporti interpersonali: il partner, gli amici, chi fa del volontariato.

Oroscopo Cancro

Ti senti molto inquieto, forse perché hai avuto contrasti in famiglia, oppure perché hai preoccupazioni tue che non riesci ancora a superare. Anche il lavoro ti turba molto: ci sono problemi che qualcuno si tracina addirittura dal 2019. Il consiglio è quello di essere prudente e di ascoltare le tue emozioni.

Oroscopo Leone

È un momento particolarmente pesante per chi, come te, ama muoversi in libertà, e non spesso non rende conto nemmeno agli altri. Ti suggerisco di dedicare questo tempo alle relazioni, anche se virtuali: potrebbe risollevarti l’umore.

Oroscopo Vergine

Sei di fronte un periodo molto fortunato e dovresti sfruttarlo e non buttarti giù di morale. Questo è il tuo anno e, anche se stiamo vivendo una situazione molto complicata, tu dovresti continuare a guardare al futuro e programmare nuovi obiettivi.

Oroscopo Bilancia

In questi giorni hai mille pensieri in testa che ti tormentano: c’è una questione lavorativa o personale, in particolar modo, che ti agita parecchio. Ti sentirai oppresso da una sensazione d’instabilità, un senso d’incertezza che non ti dà le garanzie di cui adesso hai bisogno per il tuo futuro.

Oroscopo Scorpione

Questa sarà una giornata altalenante. La mattinata, piuttosto piacevole, cederà il passo a un pomeriggio sottotono. Marte in opposizione ti rende ipersensibile: farti soffrire ora è un gioco da ragazzi ora! E tu, in questi giorni, stai male perché qualcuno che ti ha mancato di rispetto. Non è detto, però, che l’abbia fatto apposta: forse è stato uno scivolone dovuto solamente al periodo difficile che stiamo passando.

Oroscopo Sagittario

In questo momento l’amore non decolla proprio. Dovresti provare a spiegare agli altri cosa rappresentino per te il viaggio, le sfide, i nuovi progetti. Certo, ora non è il momento per pensare a uno spostamento, ma l’invito che ti fanno gli astri è quello di cominciare un progetto, da sviluppare nei prossimi mesi.

Oroscopo Capricorno

Mercurio opposto ti rende difficile ragionare con chiarezza. Forse dovrai risolvere un contrattempo relativo alla tua casa, come la spesa improvvisa per un guasto, che ora diventa ancora più problematico. Ma le stelle ti incoraggiano a non demoralizzarti, perché ti sostengono! Belle notizie in arrivo.

Oroscopo Acquario

Non hai un oroscopo pesante, ma dovrai impegnarti a tirare fuori la grinta in questo momento. Ti incito ad alzarti e prendere le redini della tua esistenza in mano, perché gli astri sono dalla tua parte. È ora di mettere in campo le tue capacità! In amore potresti trovare l’intesa di coppia in una storia trasgressiva.

Oroscopo Pesci

In amore stai vivendo una fase di enorme insicurezza. A volte ti sembra di procedere bene con il partner, altre volte, invece, arretri per metri e a farne le spese sono soprattutto i Pesci che hanno appena iniziato una relazione e sentono di dover nascondere qualcosa.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

