Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di sabato 28 marzo 2020

Paolo Fox, Oroscopo 28 marzo 2020.

Oroscopo Paolo Fox del giorno di sabato 28 marzo 2020

Sabato 28 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non è un momento facile per voi. La tua determinazione e irruenza sono limitate dalle restrizioni di questi giorni e questo vi rende particolarmente nervosi. Posticipate tutto ciò che vi impensierisce ora e provate a tirarvi su di morale.

Oroscopo Toro

I pianeti vi sostengono e vi spingono a esprimere tutta la vostra energia. Vi invito a programmare in questi giorni un evento, un progetto in vista dell’estate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In amore vi sentite insicuri, perché vi lasciate attrarre ogni volta da persone sfuggenti e complicate. A voi piace muovervi così, però sappiate che comporta il fatto di vivere sempre nell’incertezza.

Oroscopo Cancro

Le cose per voi stanno migliorando piano piano, anche se vi fate ancora coinvolgere dalle tensioni circostanti. Consiglio maggiore prudenza, sia nelle trattative che nei rapporti familiari.

Oroscopo Leone

Molti di voi si trovano a dover decidere tra due storie. Aspettate, in questo caso, aprile quando avrete le idee più chiare. Sfruttate la serata di oggi per parlare con la persona che amate e chiarire i problemi. Qualcuno riuscirà ora a recuperare l’intesa di coppia, purché non ci sia stato in passato uno strappo troppo profondo.

Oroscopo Vergine

Non vi sentite certo al top in questi giorni, perché non potete fare progetti a lunga scadenza come piace a voi. Vi invito a mettere da parte, per il momento, i problemi degli altri e a non chiedere chiarezza a chi non ne ha.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo vi ritrovate a riflettere molto sul vostro futuro, sia per quanto riguarda il lavoro che l’amore. Saturno armonico vi aiuta a superare questo momento difficile. Può sembrarvi di avere molte persone contro di voi, adesso, ma dovete cercare di reagire e recuperare un po’ di stabilità.

Oroscopo Scorpione

Vi suggerisco di evitare, il più possibile, le polemiche. Approfittate di queste giornate per dare spazio alle storie d’amore: sia quelle che devono iniziare che quelle con qualche conflitto. Prima di chiudere un rapporto, aspettate ancora un po’.

Oroscopo Sagittario

Nei momenti di enormi difficoltà i Sagittario tirano fuori un’energia e una grinta invidiabile. Ora è possibile per chi vive una relazione in crisi, prendere una decisione definitiva. È un periodo in cui la vostra voglia di libertà si scontra con le restrizioni necessarie che stiamo vivendo. Tenete duro!

Oroscopo Capricorno

Oggi sarà una giornata di riflessioni. State vivendo un periodo piuttosto complicato in amore e vi suggerisco di sfruttare il weekend per fare maggior chiarezza con il partner.

Oroscopo Acquario

Cercate di riposare quanto più potete, soprattutto domani sera. Il consiglio delle stelle è quello di lasciarvi andare a un sentimento nuovo, a una nuova emozione in vista di aprile che vi porterà belle novità.

Oroscopo Pesci

Se una relazione non decolla è meglio chiuderla del tutto. Venere sta per diventare disarmonica e questo cambiamento spingerà a fare scelte drastiche in amore. Ma non scoraggiatevi, perché nei prossimi giorni avrete molte persone disponibili a darvi una mano.



