Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di venerdì 27 marzo 2020

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 27 marzo 2020

Venerdì 27 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avrete la testa fra le nuvole. Sono giorni che vi trovano molto distratti e ancora un po’ nervosi. Vi avverto: occhio alle provocazioni, soprattutto durante il fine settimana.

Oroscopo Toro

I prossimi giorni saranno piuttosto agitati per le relazioni e potreste discutere con chiunque vi stia vicino. Ma non fatevi confondere. State entrando in una fase molto positiva dal punto di vista sentimentale che vedrà il suo culmine in estate. Venere vi protegge e sostiene tutti i rapporti che cominceranno nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tra pochi giorni avrete Venere nel segno. Ciò significa una maggiore voglia di amore e di famiglia. Vi anticipo l’arrivo di un messaggio gradito a breve.

Oroscopo Cancro

Se dovete fare qualcosa che non vi piacciono, non innervositevi troppo. Per via anche delle restrizioni che stiamo vivendo, qualcuno potrà voler rivedere il proprio rapporto amoroso.

Oroscopo Leone

I vostri commenti, a volte forse troppo categorici, potrebbero farvi avere delle difficoltà con gli altri o con i colleghi di lavoro. In amore dovrete aspettare aprile per avere maggior chiarezza.

Oroscopo Vergine

La settimana è cominciata portandovi molta distrazione. Martedì e mercoledì sono stati due giorni all’insegna della confusione. Anche se siete persone notoriamente logiche e razionali, ora avete la testa da un’altra parte.

Oroscopo Bilancia

Adesso alcuni familiari potrebbe chiedere il vostro aiuto. Vedrete come più si avvicina aprile e più i contrasti troveranno una soluzione. Chi è impegnato in una relazione potrà contare sul prossimo mese per fareprogetti a lungo termine.

Oroscopo Scorpione

Vi attendono due giornate caratterizzate da pensieri e valutazioni, anche in vista del futuro. Vi invito a tenere la lingua a freno altrimenti rischierete di cadere in discussioni animate.

Oroscopo Sagittario

Qualche Sagittario affronterà una spesa imprevista per via di un guasto o di un problema tecnico. Questo è un momento critico per tutti e lo è anche per voi. Inoltre avete Venere in opposizione che potrebbe portare contrasti nella coppia. Le storie molto in crisi rischieranno di finire.

Oroscopo Capricorno

In arrivo possibili problemi nella coppia. Vorreste maggiore ascolto da parte del vostro partner, ma vi state rendendo conto che siete voi i primi a non darlo. Siate meno granitici nelle vostre posizioni e provate a fare un passo in più verso il partner.

Oroscopo Acquario

È possibile che qualche nato in Acquario chiuda definitivamente un rapporto di lavoro. Vi invito a mantenere la calma, specie in questo periodo che vi vede molto agitati sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Pesci

I Pesci che desiderano in cuor loro riprendere in mano unavecchia storia dovrebbero trovare il coraggio di esporsi e parlare chiaro. Sta arrivando aprile, un mese che metterà con le spalle al muro tutti quei rapporti che non funzionano da tempo.

