Oroscopo Paolo Fox di oggi, le stelle di giovedì 13 agosto 2020

Giovedì 13 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo giovedì hai una vitalità speciale che andrà sfruttata sino a venerdì. Però do un consiglio in anticipo perché prevenire é meglio che curare: se in amore abbiamo registrato problemi, se ci sono delle intemperanze, cerchiamo di capire dove e come e soprattutto con chi passare Ferragosto.

Oroscopo Toro

Puoi contare su una buona settimana: chi é in attesa di una notizia di lavoro freme, ma se non ci sono problemi, se é stato fatto il proprio dovere, entro l’autunno ci sarà una chiamata di lavoro. Quelli che lavorano anche durante l’estate registrano consensi. E il fine settimana produce elementi di forza dei sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il tuo é un segno che anche quando vede che ci sono molte preoccupazioni si ricorda che la vita é bella, quindi riesce ad andare avanti nonostante tante perplessità. E’ difficile vedere una persona del tuo segno triste a lungo! Spero che in questi giorni tu possa captare questa bella forza della Luna per metterti in gioco nelle amicizie e in amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devo ribadire ancora una volta che il fine settimana di Ferragosto potrebbe essere importante! E lo sarà ancora di più per chi ha già conosciuto una persona piacevole! Sarebbe ancora meglio avere al proprio fianco una persona Pesci, Cancro o Scorpione.

Oroscopo Leone

Questa parte centrale della settimana sembra molto interessante al punto che sembrano lontane le nubi che hanno creato grossi problemi tra lunedi e martedì. Io spiego spesso che l’astrologia regala delle intuizioni, regala delle informazioni che possono essere utili solo se poi le sfruttiamo.

Oroscopo Vergine

Potrei dire che ci sono persone nell’ambito della famiglia che non aiutano e nell’ambito del lavoro ti creano disagi. Vorresti vedere tutto in ordine ma sei fatalmente attratto dalle persone disordinate e questo potrebbe essere un problema in amore, dove tra l’altro é molto difficile stare sereni: o tieni i piedi in due staffe, in due storie, oppure sei un po’ in crisi di coppia.

Oroscopo Bilancia

Questa parte centrale della settimana é più tranquilla rispetto alle prime due giornate. Posso dire, però, che Agosto é un mese che scorre al rallentatore o magari sei semplicemente in ansia perché in attesa di una risposta di lavoro, di un cambiamento.

Oroscopo Scorpione

Ti avvii verso un fine settimana interessante: sabato e domenica potrebbero essere giornate importanti anche per muoversi, per stabilire dei bei contatti che riguardano la vita sentimentale. Ed é proprio la situazione affettiva che potrebbe tornare gestibile a meno che tu non abbia delle prevenzioni.

Oroscopo Sagittario

Vivi una situazione disorganizzata: ci sono dei ritardi, delle questioni da risolvere. Forse non per colpa tua, ma queste 48 ore portano una visibilità minore e anche la necessità di evitare contrasti che possono nascere con persone della famiglia e non solo. Invito alla prudenza!

Oroscopo Capricorno

Dovresti proprio astenerti da qualsiasi tipo di polemica! A qualsiasi età si può discutere con un amico, si può discutere in famiglia, si possono ritenere i propri interlocutori non validi. Insomma, vivi una serie di tensioni che andrebbero tenute sotto controllo. Posso dire che questa giornata regala comunque una buona capacità di parola!

Oroscopo Acquario

In queste 48 ore sei più forte con la Luna favorevole ma non bisogna sottovalutare Mercurio e Sole in opposizione. Attenzione alle spese non necessarie: lo dicevo 24 ore fa e lo ribadisco ora! In questo momento i sentimenti potrebbero essere valutati con molto rigore. Anche quelli che per anni desideravano scappare da relazioni fisse, ora invece cercano qualcosa di più stabile!

Oroscopo Pesci

Sei contraddetto dai fatti! Nel senso che in questa giornata potresti pensare una cosa e farne un’altra. Se ci sono persone che in questi giorni ti dicono che non si capisce bene come la pensi e che soprattutto nelle relazioni interpersonali non sei del tutto sereno, forse hanno ragione! Grande emotività, grande passione che potrebbe nascere da sabato!

