Oroscopo Paolo Fox di oggi, le stelle di mercoledì 1 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 1 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Mercoledì 1 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ importante che questa carica di aggressività verbale e questa motivazione che spinge ad andare lontano sia presente ed attiva! Non sai se continuare o accettare un certo progetto. Non sono pochi nemici, non sono pochi gli ostacoli da superare, nella tua vita c’é sempre questa lotta continua che bisogna amministrare con attenzione.

Oroscopo Toro

Senti che qualcosa non va! E quando una persona del tuo segno é arrabbiata, non é che nasconda i suoi sentimenti, anzi! Si nota benissimo che non gli sta bene nulla, le cose non vanno e si vede! C’é molta agitazione interiore, c’é anche la voglia di discutere per sfogare un pò di rabbia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se vuoi parlare d’amore o comunque chiarire una cosa che non va, il consiglio è quello di muoversi in queste 24 ore, perché poi giovedì e venerdì saranno giornate un pochino più faticose. C’é da ricordare che questo é un momento molto interessante per tutti quelli che vogliono concludere un affare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Voglio invitare tutti voi ad esporsi. Questo perché soprattutto quando vi sentite vulnerabili, quando pensate di avere qualche problema nel rapporto con gli altri, c’é un atteggiamento di chiusura che non va! Con questa Luna favorevole, se vedi una persona che ti interessa e devi parlare, devi dire qualcosa, non chiudere tutto in te stesso anche perché poi stai male di stomaco!

Oroscopo Leone

Nell’ambito del lavoro ho spiegato più volte che non c’é questa grande energia e probabilmente hai a che fare con persone poco chiare, penso ai lavoratori dipendenti. Più di altri segni hai vissuto il periodo di chiusura enormi difficoltà. Al momento stai chiudendo le porte a persone con cui non ti trovi più bene.

Oroscopo Vergine

Con Giove e Saturno attivi senti che è arrivato il momento di parlare, anche di fare qualcosa di più. Credo che tutte le persone che hanno un’attività in proprio possano recuperare il tempo perso e magari, come dicevo qualche giorno fa, c’é anche chi non si è mai fermato.

Oroscopo Bilancia

Hai bisogno di relax! Credo che fino alla fine di Luglio ci sia questo tormento interiore che tra l’altro leggiamo anche nelle questioni di carattere pratico, lavorativo. Non è facile trovare delle risposte! Persino chi ha ricominciato subito a lavorare non è contento.

Oroscopo Scorpione

La Luna nel tuo segno mi dice che sei motivato, intuitivo. Chissà quante volte ci sarà capitato di sognare quello che poi é davvero accaduto nella vita! Vedendo una persona hai sentito emozioni particolari, sei andato in un posto e hai pensato di esserci già stato! Insomma, tu hai una sorta di contatto non continuo con la realtà.

Oroscopo Sagittario

Entro la giornata di venerdì si può parlare d’amore, si possono fare verifiche. Ricordo che il tuo è il segno della speranza, dell’ottimismo, è anche un segno che non si butta mai giù. Credo che il tuo successo derivi proprio dal fatto che non ti perdi mai di animo e le provi tutte!

Oroscopo Capricorno

Cominci a stare un pochino meglio: vediamo che c’é una situazione particolare per quanto riguarda il lavoro, perché é probabile che tu non faccia più la stessa cosa di prima o che a breve ci siano nuove mansioni, nuove collaborazioni. In ogni modo, il fatto che tutto non sia definito non deve farti pensare che nulla mai si definirà, ma é solo un periodo di transizione.

Oroscopo Acquario

Sei molto agitato, frastornato: se alcune persone attorno a te dicono che in questi giorni sei particolarmente nervoso, intrattabile o magari che non si capisce bene quello che desideri, non ti arrabbiare perché in fondo é vero! Capita che tu faccia dei progetti che poi automaticamente concludi o rimandi.

Oroscopo Pesci

Avere una buona posizione di Giove e Saturno è importante anche per un solo migliorare la propria condizione sociale, ma anche per digerire qualche brutto contraccolpo che c’é stato nel lavoro o nella vita legata al quotidiano. Se posso darti un consiglio, continua ad essere molto cauto in amore: se ci tieni davvero ad un rapporto, sappi che ad Agosto le cose andranno meglio ma che fino alla fine di Luglio ci sono parecchie nuvole all’orizzonte.

