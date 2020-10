Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di sabato 17 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 17 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox, Oroscopo oggi: sabato 17 ottobre 2020

Sabato 17 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Senti veramente una forte tensione, ma é una cappa che sparirà. Capisco che queste previsioni sono indicative di uno stato di agitazione, ma credo corrispondano alla tua vita di tutti i giorni. Mi auguro che alla fine dell’anno ci sia questa grande liberazione, senza drammatizzare può darsi semplicemente che tu abbia in mente dei progetti che si svilupperanno solo fra un paio di mesi.

Oroscopo Toro

In questo weekend dovresti fare scelte che non comportino polemiche: è probabile che già da questa sera tu possa maturare una certa stanchezza. Intendiamoci non é una giornata no, meriti sempre quattro stelle su cinque di fortuna, però proprio dall’ultima parte di questa giornata potresti risentire di un certo momento di tensione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi sfruttare questa giornata perché porta un migliore rapporto con gli altri. Penso che agli inizi della settimana, tra lunedì e mercoledì ci sia stata una discussione, in qualche caso addirittura una litigata, quindi rimettere in gioco tutto non é facile, ma ti trovo più equilibrato, pronto a capire e forse anche pronto a liberarti di un peso.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei quasi alla fine di questa evoluzione durata quasi due anni; a breve potrai apparire una persona nuova, con interessi nuovi, perché a livello pratico alcuni hanno dovuto cercare qualcosa di diverso, altri sanno che con l’anno prossimo arriverà un nuovo lavoro o stanno lavorando per questo. In amore c’é qualcosa di più nel corso di questo fine settimana!

Oroscopo Leone

Dovresti sfruttare questa giornata per chiarire eventuali malintesi e soprattutto per recuperare energia che servirà nel weekend, quando le stelle si faranno un pochino più pesanti. Infatti, devo dire che questa é una giornata che funziona ma da questa sera sarà probabile sentirsi un pò più affaticati e nervosi.

Oroscopo Vergine

In questo fine settimana puoi avere buon successo personale! In questo periodo ti senti talmente forte da poter dire me ne vado, cambio aria, se una cosa non ti piace più. Però cerca di evitare atteggiamenti che non ti sono consoni, perché sappiamo che sei il segno dell’equilibrio, il segno della misura, e quando vai oltre la misura non ti senti soddisfatto perché pensi di avere dato di te un’immagine che non e’ quella corrispondente ai tuoi desideri.

Oroscopo Bilancia

Avere la Luna nel segno significa viaggiare in maniera più serena. Tuttavia, questa é una giornata che può comportare qualche piccolo momento di stress nei rapporti con i parenti, nei rapporti di lavoro: lo sai che stai vivendo tra alti e bassi già da parecchio tempo e conviene evitare qualsiasi tipo stress eccessivo.

Oroscopo Scorpione

Dovresti puntare su questo fine settimana perché avremo una bella Luna nel segno e soprattutto più emozioni che convincono! Potresti anche ritrovare la voglia di realizzare un grande progetto che avevi messo da parte con il partner.

Oroscopo Sagittario

Sei un pochino arrabbiato perché non hai ancora avuto soddisfazioni rispetto a certi progetti che avevi maturato da tempo. Pare che alcune persone si siano messe contro di te: a volte ti sembra di avere poca collaborazione, é come se dovessi lottare e combattere contro un muro di gomma.

Oroscopo Capricorno

Ti trovo un pò turbato in un weekend che comunque ti trova al primo posto tra i vari segni zodiacali! Certo, questa settimana ha portato qualche tribolazione, forse un progetto che hai affrontato anche per cambiare, per innovare, é stato più faticoso del previsto!

Oroscopo Acquario

Vivi una giornata importante mentre nel weekend potrebbe riaffiorare stanchezza e tensione. Può darsi anche che tu abbia degli impegni gravosi tra venerdi sera e lunedì mattina. L’importante é stare calmi e soprattutto, se c’é qualche piccolo acciacco non scappare, nel senso che se c’é un fastidio fisico bisogna affrontarlo. In amore sono stelle neutrali.

Oroscopo Pesci

Per tutto il mese di Ottobre sarai molto guardingo in amore. questo significa che ci saranno giornate passionali, come quelle che avremo tra sabato e domenica, ma significa anche aver vissuto giornate molto pesanti.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

