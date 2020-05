Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di venerdì 22 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 22 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, l’Oroscopo di oggi: venerdì 22 maggio 2020

Venerdì 22 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tra l’altro, bisogna ricordare che il tuo è un segno che tra venerdi e domenica potrà avere molto di più in campo amoroso. In questo periodo c’é chi è molto innamorato e chi comunque vorrebbe innamorarsi. Quindi, ora più che mai, non solo sarà importante sviluppare nuovi progetti di famiglia ma anche nuovi progetti per il cuore, per i sentimenti!

Oroscopo Toro

Avresti bisogno di un pò di serenità ma purtroppo in questo venerdì sei un pò sotto tensione. Le problematiche del momento sono derivate direttamente dal transito contrario di Saturno, che come ho spiegato in altre occasioni, in astrologia rappresenta blocchi, ritardi. Se poi ricordiamo che ora si trova nel tuo segno, questo blocco è ancora più forte. Questo è un anno che dovrebbe favorire i cambiamenti, ma questo Saturno tiene tutto sotto una coltre di fumo che non permette di vedere oltre.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Stai per vivere un fine settimana importante! Le stelle sono dalla tua parte ma è ovvio che anche tu devi fare la tua! Nel senso che tra sabato e domenica dovresti organizzare qualcosa di bello, magari un incontro. A volte, visto anche il ritardo c’é stato nel lavoro, persino nei fine settimana si può decidere qualcosa di buono che riguarda la vita amorosa. Credo anche che un piccolo sblocco sia gia’ arrivato o stia per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Come ho detto 24 ore fa, hai una bella situazione astrologica! Tra l’altro, c’è un grande desiderio d’amare. E se al momento non ti interessa l’amore, hai quanto meno il desiderio di stare accanto a persone amiche, che ti vogliono bene. La reazione che puoi avere nei confronti dei problemi di lavoro è meno pesante rispetto a quella dell’anno scorso. Quindi, se prima stavi male, se prima eri sempre in crisi, adesso lasci che le cose che scivolino addosso. E questo non è un male.

Oroscopo Leone

In questo venerdì consiglio di non mettere troppa carne al fuoco, di godere le belle emozioni che quest’ottima Venere può portare. E’ chiaro che se non ti interessa l’amore e resti chiuso in casa non accade nulla, ma se invece hai già una passione, questo fine settimana porta consiglio. Anzi, può portare una forte emozione! Raccomando un pò di prudenza con i soldi.

Oroscopo Vergine

Giorni fa ho spiegato che stai passando una settimana al rallentatore! Questo non incide naturalmente sull’esito molto positivo di questo 2020, solo che anche in un anno molto importante possono esserci settimane difficili. E forse questa è la settimana della resa dei conti, in cui affronterei finalmente una persona che ti ha trattato male, peraltro ingiustamente, e dirai come la pensi! Insomma, entro domenica i nodi arriveranno al pettine!

Oroscopo Bilancia

Hai bisogno di ritrovare energia: e tra sabato e domenica ne arriverà tanta! Ricordiamo, infatti, che nel weekend in arrivo avremo Sole, Luna, Venere, Mercurio e Saturno favorevoli. E a te che di natura sei un po’ indeciso su tutto e che non vuoi fare troppi progetti, questo periodo potrebbe anche permettere di muoversi di più.

Oroscopo Scorpione

Questa Luna in opposizione potrebbe determinare uno stato di lieve stanchezza, specialmente al mattino. Guardando l’oroscopo generale di questo venerdì, però, non ti vedo particolarmente provato. E’ la stessa stanchezza legata ad un certo malessere fisico che ti porti dietro dalla fine dell’anno scorso.

Oroscopo Sagittario

Consiglio di non prendere tutto per oro colato ovvero di non credere ciecamente a tutte le situazioni che nascono in questo periodo! Sai che questo è un momento di fake news, di notizie create ad arte! Ed anche io ne ho avuto la prova, ho sopportato su di me queste tensioni, quindi nessuno e’ indenne! Ma tu hai particolarmente bisogno di credere negli altri.

Oroscopo Capricorno

In questa giornata riveli una grande voglia di fare e devo dire anche una bella stabilità. Sai che questa è una settimana partita in maniera pesante: lunedì e martedì sono state giornate veramente difficili, ma questo weekend in arrivo riporta molta energia. Credo che una delle tue priorità del periodo sia proprio ritrovare tranquillità dal punto di vista lavorativo e anche pratico. Anche gli studenti sono pronti a ripartire.

Oroscopo Acquario

Hai una grande voglia di trasgredire, di fare tutto quello che per anni non hai fatto! Se in questi ultimi mesi abbiamo tutti capito qualcosa, è che quando ci lamentavamo, quando eravamo tristi, forse abbiamo esagerato perché ora che abbiamo capito quanto è importante la libertà e come scorrono in fretta le giornate!

Oroscopo Pesci

In questo fine settimana in arrivo dovrai fare molta attenzione! Tra sabato e domenica, infatti, se non si sta attenti potrebbe anche saltare un rapporto! Qui dipende dal tipo di relazione che vivi: se stai vivendo una relazione bella e interessante, fai comunque attenzione ad eventuali terzi incomodi che potrebbero mettersi in mezzo, se invece stai vivendo una relazione conflittuale, devo dire che queste sono giornate ancora più pesanti. Tanto più che entro domenica non dico che ci sarà chi alzerà la voce, ma quasi!

