Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 4 marzo 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 4 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta in tv a i Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo delle stelle di Paolo Fox di mercoledì’ 4 marzo 2020

Mercoledì 4 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta in tv a i Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cerca di stare lontano dalle persone negative. Hai una buona Luna nel tuo segno, cerca di essere ottimista. Sul lavoro potrebbe nascere qualche problema in serata.

Oroscopo Toro

In amore le cose vanno bene: se sei in coppia potresti voler regolarizzare la tua unione. Sul lavoro le situazioni che nascono adesso hanno ottime possibilità di riuscita, le scelte sono azzeccate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata positiva in amore grazie all’influsso benevolo della Luna. Sul lavoro forse dovrai ancora lottare un po’ per ottenere quello che vorresti, ma è normale, visto quello che è successo lo scorso anno: adesso stai ancora risolvendo i problemi del passato. Cerca di stare attento alle spese.

Oroscopo Cancro

Vorresti più comprensione intorno a te. Probabilmente hai dei dubbi riguardo a qualcuno: la cosa migliore è cercare di toglierseli al più presto. Sul lavoro riuscirai a risolvere dei problemi entro poco tempo.

Oroscopo Leone

Giornata positiva in amore, oggi ti senti più ottimista del solito e più disponibile verso gli altri. Particolare feeling con il segno dei Gemelli. Sul lavoro potrebbero esserci delle discussioni, ma alla fine ne uscirai vincitore.

Oroscopo Vergine

Cerca di non farti vincere dal nervosismo e dalla stanchezza, hai bisogno di rilassarti un po’. Cerca di ritagliare del tempo per l’amore e per confrontarti con le persone giuste. Al lavoro avrai una giornata piena ma densa di soddisfazioni.

Oroscopo Bilancia

Oggi è meglio essere prudenti, potresti avere delle brutte sensazioni ma non farti influenzare. E’ che sei nervoso e polemico. Sul lavoro potresti essere un po’ troppo intraprendente e questo potrebbe dare fastidio a qualcuno.

Oroscopo Scorpione

Può esserci un po’ di stress in amore, specie nelle storie nate da poco. Sul lavoro sei molto motivato ad agire, puoi anche fare delle richieste importanti e hai possibilità di trovare persone e risposte utili.

Oroscopo Sagittario

Qualche piccolo problema in amore a causa della Luna in opposizione, anche se sono favoriti gli incontri per i single. Cerca di evitare le spese inutili. Sul lavoro non disdegnare le novità.

Oroscopo Capricorno

Giornata interessante in amore. Potrebbero esserci dei piccoli contrattempi, ma sono risolvibili. Sul lavoro bisogna sistemare dei conti in sospeso.

Oroscopo Acquario

Potresti avere dei dubbi in amore, è il caso di fare chiarezza e parlare. Sul lavoro hai tutte le carte in regola per poter capire qual è la cosa migliore da fare per ottenere successo.

Oroscopo Pesci

Giornata sottotono in amore, devi essere paziente, a breve le cose si sistemeranno. Sul lavoro devi spingere un po’ di più adesso, devi avvantaggiarti per poter avanti i progetti e le idee a cui tieni

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

