Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 5 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 5 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sono giornate in cui riprendi vigore. Posso pensare che questa sia tutta una settimana vantaggiosa se solo la confronto con le ultime che hai vissuto.

Questo perché da venerdì Venere nel segno porta coraggio, più voglia di fare e più emozioni nel tuo cuore!

Oroscopo Toro

Sono giornate un po’ faticose per quanto riguarda il denaro, la casa e il lavoro. E quindi attenzione, perché pare che al momento ci sia qualcosa da ridiscutere. Persino a livello familiare potresti avere qualche dubbio.

Se possibile, risparmia qualcosa, perché ripeto, devi fare attenzione alle spese per la casa!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avere la Luna nel segno significa avere anche più energia. Contemporaneamente però c’è anche la frenesia di risolvere certi problemi che al momento sono un po’ difficili da gestire.

Ecco perché queste 48 ore invitano ad una sana prudenza anche in amore!

Oroscopo Cancro

Queste ore sono davvero particolari in cui sebri sempre contro tutti. Però posso dire che le persone del tuo segno hanno davvero diritto a sfogarsi un po’!

E poi non tutto è stato chiaro. In amore ci vuole molta attenzione: in questo periodo, purtroppo, non c’è nulla che ti coinvolga direttamente!

Oroscopo Leone

Più che il lavoro può l’amore! Nel senso che mentre le questioni di lavoro sono da rivedere e probabilmente certi accordi e contratti non saranno rinnovati, in amore si aprono delle particolari speranze.

Il prossimo fine settimana parlerà già di riscontri e potrebbe portare qualche emozione in più!

Oroscopo Vergine

L’unico aspetto negativo della giornata è la dissonanza della Luna! Segno evidente che ci sono diverse perplessità che riguardano anche il lavoro, la casa. Evidentemente devi mettere in chiaro tante cose.

Da giovedì partirà un buon recupero psicologico e psicofisico!

Oroscopo Bilancia

E’ un momento in cui devi accettare che alcuni percorsi si interrompano! Infatti, anche per quanto riguarda il lavoro, questo inizio dell’anno sembra un pochino problematico.

Se ci sono delle dispute bisogna risolverle al più presto. E comunque, è probabile che entro Aprile ci siano nuove strade da percorrere!

Oroscopo Scorpione

In questo periodo nulla è chiaro! Anche e soprattutto se stai portando avanti un progetto di lavoro da tempo.

E’ come se dovessi fare cose nuove, oppure che entro Maggio tu debba fare una scelta importante, decisiva. Venerdì sarà una giornata di riferimento!

Oroscopo Sagittario

Non bisogna certo sottovalutare le nuove amicizie, le conoscenze. Certo, bisogna considerare il fatto che queste sono giornate in cui non tutto funziona a meraviglia, però la ‘partitura’ c’è!

C’è una grande voglia di vincere e di superare certe problematiche legate al passato. Da Venerdì, emozioni che tornano!

Oroscopo Capricorno

Almeno fino a Venerdì consiglio di fare tutto con calma ed evitare complicazioni. E poi non ci dimentichiamo che se nel recente passato ci sono state delle dispute sentimentali, tra giovedì e venerdì andranno affrontate.

Servirà molto coraggio per farlo!

Oroscopo Acquario

Martedì e Mercoledì sono due giornate in cui sentirai una grande necessità, quella di confrontarti con gli altri in maniera costruttiva.

E visto che Venere sta per tornare favorevole, da venerdì, posso dire che ci sarà un riscatto soprattutto in amore!

Oroscopo Pesci

In queste 48 ore, potresti capire che alcune persone sono considerate una volta amiche, tanto che amiche non lo sono! Ed è proprio questo il vero scoglio del periodo, scoprire quali sono i veri alleati.

Già da giovedì ci sarà un recupero di certe situazioni di lavoro, ma anche delle emozioni!

