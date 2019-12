Oroscopo Paolo Fox di oggi oggi: domenica 22 dicembre 2019

Paolo Fox, Oroscopo 22 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: domenica 22 dicembre 2019

Domenica 22 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ un periodo di recupero! Entro l’inizio del prossimo anno risolverai molti fastidi. Per esempio, se non ce la fai più a lavorare per un certo gruppo, fossi in te comincerei a guardarmi attorno. Avevo detto già da qualche giorno che il fine settimana sarebbe stato migliore.

Venere è tornata più intrigante rispetto agli inizi di Dicembre, ed eliminerà quel senso di frustrazione e nervosismo che hai vissuto. Anzi, permetterà teneri abbracci. Si va meglio in amore ma non escludo che qualcuno abbia cambiato rotta o atteggiamento.

Oroscopo Toro

E’ da almeno 24 ore che sei un pò agitato, ci sono tensioni da tenere sotto controllo. Nella migliore delle ipotesi non ti va di fare nulla, e questo stato di pigrizia è legato a tutta la giornata. Questa sera meglio evitare scontri diretti, soprattutto con Leone, Acquario e Toro, segni che in questo momento possono incidere sul tuo sistema nervoso.

Consiglio di evitare strapazzi! L’amore delle coppie in crisi è particolarmente sotto pressione, qualcuno ti sta stancando.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non bisogna assolutamente limitare il pensiero a questa giornata perchè la prossima settimana parte bene anche per le trattative, per chi deve vendere, acquistare, risolvere un problema legale legato alla casa.

Buone notizie entro poco tempo. Per quanto riguarda l’amore le stelle sono molto disponibili, e mi auguro che tu abbia combinato qualcosa nel corso degli ultimi due giorni. Serata intrigante per chi può permettersi un partner anche solo part-time.

Oroscopo Cancro

Inizia una fase di grande positività, ne hai davvero bisogno visto che le ultime quattro settimane sono state di grandi dubbi, specie per i più giovani e per quelli che hanno avuto un blocco nel lavoro.

Questo Saturno opposto si fa sentire: grande fatica e grandi responsabilità. Ma con la fine di Dicembre potrai ottenere un vantaggio: buone notizie in pochissime settimane. Cerca di essere positivo, gli eventi d’amore che nascono in questi giorni saranno da ricordare.

Oroscopo Leone

Ho parlato di un periodo un pò pesante, è arrivato! Questi giorni di fine Dicembre devono essere presi con le pinze soprattutto nei rapporti interpersonali. Se stai ripartendo per un lavoro la tensione è troppa, ma il successo non mancherà. Attenzione non devi spaventarti in alcun modo perchè abbiamo detto che la fortuna è alle porte, ma prima di conquistare questa fortuna non escludo inimicizie, contrasti.

In amore stasera non c’è la pazienza giusta e rischi di esagerare qualsiasi tipo di valutazione. Qualcuno, invece, non vede il partner perchè si sta dando da fare per motivi lavorativi.

Oroscopo Vergine

La Luna è positiva, sembri decisamente più disponibile. Situazione eccellente nel settore dei viaggi, degli spostamenti, se intendi muoverti, fare qualcosa anche per divertirti, per stare accanto a persone che ami. Non temere perchè questa è una domenica che porta fortuna.

In amore molto dipende dal tuo rapporto. Quando chiudete una storia difficilmente la recuperate in tempi brevi.

Oroscopo Bilancia

Per dovere di cronaca astrale devo ricordarti che questa non è una giornata eccezionale, specie per le spese. Quindi, cerca di stare lontano dai centri commerciali, potresti spendere soldi anche in maniera non proprio avveduta.

Per quanto riguarda l’amore c’è meno tensione, questa è la serata giusta per parlare: chi vive una storia d’amore da poco, è molto favorito.

Oroscopo Scorpione

Grandi emozioni per chi ci sa fare! Non solo, questo cielo puo’ portare degli eventi fortunati, degli incontri che possono aiutare anche nel lavoro. Questo momento può portare anche qualche colpo di fortuna: naturalmente bisogna giocare per divertimento, mai per azzardo!

Intanto puoi giocare con i sentimenti e questo ti riesce molto bene; stasera l’erotismo aumenta e sono molto fortunati quelli soli che possono fare incontri.

Oroscopo Sagittario

So che ti piace avere contatti con altre città e soprattutto frequentare gente che non la pensa come te. Via libera alle nuove amicizie, ti fara’ bene stare lontano dalla routine.

Sarà anche più facile l’approccio amoroso: con un periodo cosi importante, che anche a Gennaio spinge l’erotismo, sarà difficile restare soli. Qualcuno potrebbe anche vivere un’esperienza al di fuori di un legame già esistente.

Oroscopo Capricorno

Sono concluse le ostilita’ planetarie, resta solo il grande desiderio di rimettere in gioco tutta la tua vita, anche ripartendo dal lavoro. Chi ha lavorato per anni con un socio, ora potrebbe cercare altre alleanze.

In amore sei favorito: c’è un bellissimo aspetto della Luna che premia il tuo ardimento, la tua passione, il tuo erotismo. Notte particolare per quelli soli ma anche per chi vuole recuperare un amore o vivere un’emozione legata alle occasioni del momento.

Oroscopo Acquario

Non è una giornata facile, sei molto stanco, ma per fortuna questo non incide assolutamente sui risultati, anzi, nel lavoro sarà un periodo di netto recupero. Tuttavia sei un po’ stralunato e questa sera sarà facile discutere.

C’è una dose di nervosismo in più da tenere sotto controllo. Ovviamente in amore ci vuol ancora più prudenza. Discussioni nell’ambito del lavoro anche perchè stai cercando di recuperare credibilità e denaro.

Oroscopo Pesci

Se ti lasci andare all’istinto questa sarà la giornata migliore per ottenere risultati. Arriva una certa fortuna che durerà parecchie settimane. Vittorie e consensi in vista, specie se hai una disputa di lavoro. Se c’è una persona che ti rende infelice, lascia andare e trova qualcun altro.

Questa seconda metà del mese è molto importante in questo senso. Quest’ottima situazione planetaria aiuta l’amore: la serata è bella e aiuta anche le persone che sono a caccia di una relazione occasionale, di incontri passionali.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

