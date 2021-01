Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 29 gennaio 2021: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: venerdì 29 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa di venerdì è una giornata di introduzione ad un fine settimana interessante. So che ci sono tanti problemi e naturalmente siamo tutti piuttosto afflitti dalla realtà legata al quotidiano, però bisogna dire che l’astrologia studia i segni che possono farcela e che nonostante tutto hanno una grande carica di vitalità. Nonostante i mille impedimenti, continuo a credere che tra Febbraio e Marzo potrai certamente riscuotere qualcosa, una piccola dose di fortuna, qualche novità. Certo, non si potrà pretendere tutto e subito, ma ci si avvia verso un futuro migliore. E non bisogna dimenticare l’importante dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Bisogna dire che in questo momento siete particolarmente soggetti a momenti di irascibilità e nervosismo. Ecco perchè vi consiglio di non fare cose azzardate e soprattutto di non mettervi dalla parte del torto pur avendo ragione, cosa che può capitare perchè si può dire che in questi giorni siete particolarmente intransigenti. In amore, doppia prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi contare su un venerdì importante. Io metto l’accento sul mese di Febbraio: certo, bisogna essere molto razionali e con i piedi per terra quando si valutano le stelle, ed è chiaro che in due settimane non si può cambiare la vita, però tutti quelli che hanno avuto un fastidio, un problema anche personale piuttosto importante, al massimo entro il giorno 10 del prossimo mese potranno uscirne fuori. Ovviamente questo non autorizza a portare avanti progetti e situazioni fallimentari in partenza!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo fine settimana potrai essere molto più disponibile in amore! E credo che questa disponibilità sarà ancora maggiore nei mesi di Febbraio e Marzo. Quindi, se c’è una persona che ti interessa, se in questi giorni vuoi portare avanti un discorso d’amore, arriva il nulla osta da quelle stelle che permettono qualcosa di più anche dal punto di vista fisico. I prossimi tre giorni sono decisamente migliori!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna è nel tuo segno: si sente che c’è una grande energia ma anche tanta rabbia. In realtà sono pochi quelli che riescono a vivere questo periodo senza dover rispondere ad attacchi e critiche. Quello che ho scritto sul mio libro e che ho detto anche nelle previsioni generali di questo 2021 è che si parte in maniera piuttosto pesante, con forti conflitti. In ogni modo, sappiamo che il tuo è un segno che riesce a vincere le sfide, ma che fatica! Attenzione anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo fine settimana c’è una grande voglia di ripartire, una grande voglia di chiarire anche malintesi nati in passato. Puoi sempre contare sulla forza delle stelle ma anche sulla forza dell’intelletto: è vero che razionalizzare l’amore non è la cosa più giusta da fare, ma a volte quando bisogno fare scelte drastiche e capire come sta andando un rapporto, è importante anche usare la logica! In ogni modo, in questo fine settimana l’amore può tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Voglio ricordare a tutti che ci sono novità, soprattutto per quelli che sono rimasti fermi nel 2020 oppure erano in attesa di un’identità, lavorativa o anche di una maggiore serenità psicologica. Entro il 10 Febbraio avremo ottime stelle: questo non indica ovviamente che tutti i problemi della vita saranno risolti, che si passerà direttamente a vivere senza dubbi, però è certo che entro un paio di mesi al massimo avrai le idee più chiare su quello che devi andare a fare. E anche se c’è una chiusura o una nuova apertura, non ci saranno più i dubbi dei mesi passati!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo venerdì senti una forte agitazione addosso: è probabile che ci siano anche piccole arrabbiature causate da malintesi banali. Ad esempio, se vuoi fare qualcosa cerca di mettere parecchia attenzione in quello che fai, altrimenti c’è il rischio di sbagliare. Vorrei ricordare che questa è una giornata isolata, perchè sabato e domenica andrà meglio, anche fisicamente!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questi giorni puoi contare su un ripristino di certe emozioni: questa è la cosa più improntate da dire, la cosa più importante da segnalare, perchè le emozioni sono tutto nella vita! Poi quando ti senti stimolato a fare diventi anche molto curioso. Dovresti avere notato che è tornata la voglia di mettersi in gioco, cosa che di questi tempi l’anno scorso non c’era. Ben vengano queste novità che possono riguardare anche l’amore: Febbraio sarà un mese di buoni contatti!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Weekend in crescita! Tra questo venerdì e domenica potrai contare su buone risorse: sono tre giorni che aiutano anche a recuperare un pò di emozioni positive! Vorrei che l’amore tornasse ad essere protagonista ma ti conosco bene e so che quando ti isoli, quando non ha più fiducia in una persona, piano piano perdi colpi bisogna ritrovare tranquillità. Da questa sera è previsto un miglioramento anche per quanto riguarda la forza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Acquario