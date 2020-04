Oroscopo Paolo Fox di Pasqua: le previsioni di domenica 12 aprile 2020

Paolo Fox, Oroscopo 12 aprile, Pasqua 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di Pasqua: domenica 12 aprile 2020

Domenica 12 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa che avrai sia Mercurio che la Luna armoniosi. Questo vuol dire che ti sentirai ricaricato, con maggiore entusiasmo e una gran voglia di recuperare. Inoltre, Saturno non sarà più in dissonanza: da qui in avanti le cose non potranno che migliorarti.

Oroscopo Toro

Il suggerimento è quello di riprendere in mano alcuni conti, e, se ti sarà possibile, posticipare dei progetti a giugno e luglio. In compenso, Giove dalla tua parte stimolerà in te la voglia di novità. Attento a Saturno: i Toro nati a fine aprile avranno un periodo di difficoltà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa Luna opposta ti renderà parecchio di cattivo umore. Nei prossimi giorni potresti scivolare nella trappola dei ricordi passati e sentirti particolarmente nostalgico. L’invito che ti faccio è quello di non cedere oltremisura alla malinconia.

Oroscopo Cancro

Adesso, però, ti aspettano dei conti da rifare! Qualcuno si sta chiedendo se dovrà accettare una proposta lavorativa nonostante il compenso non sia dei più alti. O forse è dubbioso, perché non hai ricevuto tutti i soldi che aspettava da un po’ di tempo.

Oroscopo Leone

Hai un cielo piuttosto avverso, l’unico sostegno ti arriva da parte di Mercurio. In questo periodo ti senti molto confuso, sei indeciso sul da farsi. Qualcuno dovrà prendere una decisione di vita importante entro i prossimi mesi. L’oroscopo ti incoraggia ad aspettare ancora un po’, se hai in mente di interrompere dei progetti in corso.

Oroscopo Vergine

Per te sarà una Pasqua caratterizzata da momenti di riflessione. Di solito sei una persona molto energica, ma adesso ti senti messo troppo sotto pressione oppure ti senti in dovere di dare troppe spiegazioni a qualcuno e non vorresti

Oroscopo Bilancia

Hai qualche preoccupazione economica e a fine aprile Mercurio raggiungerà una posizione contraria. Questo significa che alcuni segni come il tuo, il Cancro e il Capricorno dovranno fare i conti con delle spese più pesanti. Ti aspettano delle giornate un po’ stressanti. Secondo l’oroscopo maggio sarà un mese più tranquillo.

Oroscopo Scorpione

Dovresti guardare al futuro con più ottimismo. Forse adesso sei a disagio, perché c’è una persona non in linea con le tue idee e i tuoi progetti. L’oroscopo anticipa una buona ripresa psicofisica.

Oroscopo Sagittario

Stai vivendo una fase di grande confusione, soprattutto per quanto riguarda le tue emozioni e la famiglia. L’oroscopo anticipa un miglioramento durante il weekend, grazie all’ingresso della Luna nel segno e a Mercurio di nuovo armonico. Forse questo fine settimana ti regalerà anche qualche bella emozione.

Oroscopo Capricorno

Per te maggio sarà un mese molto stimolante e giugno ti permetterà di raccogliere i frutti. Per adesso, però, Mercurio in opposizione ti avverte che le spese sono troppe e le entrate troppo poche. Il suggerimento è quello di non abbatterti, perché fra poco la tua situazione migliorerà.

Oroscopo Acquario

Anche se la Luna è dalla tua parte, tu ti senti molto pensieroso. Questo è un buon momento se hai bisogno di recuperare le energie psicofisiche. Le stelle ti invitano a occuparti, per una volta, meno degli altri meno agli altri e a dedicare un po’ di tempo per ricaricare le batterie.

Oroscopo Pesci

Si prospetta una Pasqua altalenante, caratterizzata da momenti di nervosismo o, addirittura, in alcuni casi di rabbia. In special modo per i Pesci che hanno una persona distante. L’oroscopo ti avverte: se hai una relazione in crisi, sforzati di non chiuderti a riccio o di non cedere alla tristezza.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento