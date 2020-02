Oroscopo Paolo Fox oggi di venerdì 7 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 7 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 7 febbraio 2020

Venerdì 7 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho spiegato 24 ore fa che devi solamente superare questi primi due mesi dell’anno e poi si recupera.

Marzo e Aprile, infatti, saranno mesi di grande forza, di grande energia! Intanto, una buona notizia è dietro l’angolo perché Venere favorirà l’amore!

Oroscopo Toro

Sono giornate dove c’è ancora un po’ di attrito. Posso dare una valutazione media al tuo oroscopo, ricordando che in questa prima parte dell’anno sarà possibile risolvere problemi nati nel recente passato.

Problemi che sembravano abbandonati al loro destino. In amore ci vuole più fermezza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa seconda parte della settimana lavora a tuo favore, tanto più che da oggi avremo anche Venere favorevole. Mentre sabato e domenica saranno giornate importante per i sentimenti.

Insomma, i prossimi tre/quattro giorni favoriscono le unioni, e potrebbe esserci anche una sorpresa, un invito speciale!

Oroscopo Cancro

Questa è una settimana un po’ tormentata per te che non riesci a stabilire un armistizio con le persone che ti sono attorno.

Qui non c’è da stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Si vede solo che sei sempre sul sentiero di guerra e questa tensione si può riversare anche in amore!

Oroscopo Leone

Questa seconda parte di settimana alimenta le tue speranze in amore! Per le coppie forti, sabato e domenica potrebbero essere giornate non solo di grandi prospettive, ma addirittura di grandi eventi per il futuro.

Chi è solo deve guardarsi attorno!

Oroscopo Vergine

Quando sei deluso dell’amore o magari raggiungi una certa età senza avere soddisfazione da questo punto di vista, ti lanci a capofitto nel lavoro. Lavoro che tutto sommato al momento può dare qualche buona soddisfazione.

Tra l’altro, se nel recente passato ci sono state perplessità, ora si recupera. Da oggi, infatti, Venere non è più opposta e invita ad essere più sereni in amore!

Oroscopo Bilancia

Questa Luna dissonante potrebbe generare qualche piccolo fastidio fisico. Ma voglio essere positivo per il tuo segno, anche se il fine settimana potrebbe far riemergere qualche problema d’amore.

Le coppie che hanno avuto dissidi devono stare più attente, in particolare a partire da oggi.

Oroscopo Scorpione

E’ una giornata sottotono per te che stai cercando punti di riferimento stabili e soluzioni. Per quanto riguarda certe questioni di lavoro ed economiche, potrai trovare presto un tuo equilibrio.

Ma bisogna lasciare qualcosa, tutto non si può portare avanti! E’ possibile un cambiamento di gruppo o di ruolo, in particolare tra Aprile e Maggio!

Oroscopo Sagittario

Questo fine settimana in arrivo aiuta quelli che vogliono vincere una sfida d’amore! Tanto più che sabato e domenica saranno giornate importanti dal punto di vista sentimentale.

Se ci sono stati dei problemi col partner, sarà il caso di affrontarli subito. Nuovi incontri molto favoriti!

Oroscopo Capricorno

Ieri e oggi sono giornate con la Luna opposta. Se proprio ci sono delle divergenze di opinione o personali, potrebbero evdidenziarsi in queste 48 ore che reputo un po’ complesse da gestire.

Attenzione alle parole e al rapporto con gli altri in generale!

Oroscopo Acquario

Ieri e oggi sono giornate importanti e influenti. Va detto che in questo momento le persone del tuo segno stanno cercando di risolvere qualche problema economico, contrattuale.

Entro il fine settimana bisogna parlare chiaro, sul lavoro ed in amore!

Oroscopo Pesci

Direi di dimenticare quello che è accaduto nella prima parte di questa settimana e di dedicarti solo alle relazioni importanti. Queste 48 ore, infatti, rinvigoriscono l’amore!

Ultime ore con Venere nel segno: mi auguro che nelle ultime quattro settiamane tu abbia fatto una scelta d’amore. Chi è indeciso tra due storie, deve fare qualcosa di nuovo!

