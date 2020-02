Oroscopo Paolo Fox oggi: le previsioni di lunedì 17 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 17 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Lunedì 17 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai la Luna nel segno che ti aiuta in amore, si possono fare progetti importanti. In ambito professionale cerca di stare lontano da liti e polemiche.

Oroscopo Toro

La Luna in opposizione potrebbe creare malumori: attenzione, cerca di evitare polemiche e tensioni in amore, magari facendoti scivolare le cose.

Anche sul lavoro prendi ogni cosa con cautela.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata nervosa e sottotono, cerca di non alimentare tensioni e dispute.

Molto meglio sul lavoro, adesso puoi riscattarti e farti valere, recuperando il tempo perso. Si iniziano a vedere i guadagni.

Oroscopo Cancro

Le stelle sono buone, può darsi che tu ti trovi davanti a una scelta in ambito sentimentale.

Sul lavoro non tirarti indietro proprio adesso, perché potrebbe esserci una buona opportunità da sfruttare.

Oroscopo Leone

Giornata positiva in amore, potrebbe succedere qualcosa di bello: approfittane magari per avvicinare qualcuno che ti interessa.

C’è da riguardare e risolvere un contenzioso economico.

Oroscopo Vergine

L’amore è favorito, le stelle aiutavano in questo senso anche chi è rimasto solo da molto tempo: sono favoriti gli incontri, ci saranno emozioni particolari.

Fai attenzione alle spese e ai contratti, potrebbe essere qualcosa di non conveniente per te.

Oroscopo Bilancia

Oggi serve attenzione in amore, le emozioni sono buone, ma resta qualcosa di non detto, specie se hai a che fare con qualcuno del Toro o del Capricorno.

Per quanto riguarda il lavoro ci sono impegni in aumento.

Oroscopo Scorpione

Giornata sottotono in amore, ma forse sei tu che non vuoi esporti troppo. Dovresti cercare di aprirti di più agli altri.

Sul lavoro prova a rischiare di più, questo cielo protegge le finanze.

Oroscopo Sagittario

Cielo favorevole per i sentimenti, anche per chi è rimasto solo dopo una separazione: cercate di non pensare più al passato, guardatevi attorno, è il momento giusto per ricominciare.

In ambito professionale possono esserci dei rallentamenti, si riprende da domani.

Oroscopo Capricorno

Qualche tensione in amore, attenzione specie se la tua coppia è già in crisi. C’è una certa stanchezza e nervosismo che può provocare malumori.

Sul lavoro meglio arrivare a dei compromessi.

Oroscopo Acquario

Se ultimamente c’è stata una discussione in amore è arrivato il momento di chiarire.

Adesso hai più voglia di stare con gli altri e Venere ti sostiene dandoti emozioni positive. Progetti importanti sul lavoro.

Oroscopo Pesci

Un po’ di noia e stanchezza in questa giornata, specie se la tua coppia è in crisi: cerca di non rivangare vecchi problemi.

Sul lavoro cerca di essere molto professionale.

