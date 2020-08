Oroscopo Paolo Fox oggi: le previsioni di venerdì 28 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 28 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: venerdì 28 agosto 2020

Venerdì 28 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una bella carica di energia che non aiuta a risolvere tutti i problemi accumulati, ma permette di ritrovare un buon ottimismo per questa fine di Agosto. Mi auguro che volino via anche le tante troppe perplessità che sono nate in amore, considerando che Settembre sarà un mese decisamente più attivo da questo punto di vista.

Oroscopo Toro

Proprio come 24 ore fa, in questo venerdì devi guardare quello che é rimasto sulla carta di credito o sul conto in banca! Se ci sono persone che ti devono soldi é probabile che già sabato tu debba o voglia battere cassa! Le spese in famiglia sono aumentate! Devo dire che i liberi professionisti possono avere una buona risposta entro Novembre.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Che tu sia un pò agitato e sotto pressione l’ho spiegato più volte, ma in questo momento pare proprio che tu sia anche molto arrabbiato! Potresti avercela con una persona che non é stata chiara con te, potresti anche sollevare un piccolo polverone. Sei polemico!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non si può dire che Agosto sia stato un mese freddo per i sentimenti, anche se qualcuno mi dirà: Io ho avuto solo problemi. Ma i problemi in amore nascono quando si e’ molto passionali, quando si crea anche un pò di confusione. Ognuno ha la propria storia, ma chi ha una grande relazione pensa di definirla entro l’anno prossimo.

Oroscopo Leone

Con questa Luna favorevole assieme a Marte hai una bella carica di energia. Tra l’altro bisogna dire che hai bisogno di questa energia soprattutto se ti sei prefisso di portare avanti nuovi percorsi, nuovi progetti, nuovi lavori. In vista della fine dell’anno ti consiglio sempre di non fare un salto troppo in alto, soprattutto per quanto riguarda le finanze!

Oroscopo Vergine

Sembri ancora un pò contrariato. Devi avere a che fare con persone che sono apparentemente nemiche, che non sono chiare con te, oppure sembra che tu sia stanco. Anche le persone come te, rigorose, orgogliose ed organizzate, possono avere dei momenti difficili o semplicemente giornate di stanchezza.

Oroscopo Bilancia

Luna favorevole! Hai bisogno di vivere in maniera più tranquilla e bisogna dire che Venere contraria non é che ultimamente abbia aiutato molto l’amore! Non tutti si sono lasciati, però anche le coppie più forti possono avere vissuto problemi, perché magari uno dei due era troppo pensieroso per questioni di lavoro oppure perché a volte si é discusso per mancanza di pazienza.

Oroscopo Scorpione

Sei sempre forte, almeno fino a sabato sono giornate che potrebbero essere utilizzate al meglio per parlare di lavoro ma anche d’amore. Se hai la persona giusta al tuo fianco, con Venere favorevole potresti già organizzare qualcosa di bello in vista del prossimo anno.

Oroscopo Sagittario

Sei sempre molto forte ma ci sono dei momenti in cui ti senti sbandato! Ho spiegato tante volte che la prima parte dell’anno è stata pesante, perché ami più di tutti la libertà e avere a che fare con la routine é un qualcosa di difficile da digerire per te!

Oroscopo Capricorno

Le poche persone che devono fare una scelta di lavoro che comporta un trasferimento, se combinata ad eventuale lontananza in amore, inevitabilmente sono tristi. Chiedo anche di stare attenti in amore se il tuo pensiero é sempre legato alle questioni professionali perché rischi di non divagarti abbastanza con il partner oppure di mettere il muso, cosa che non aiuta in un rapporto!

Oroscopo Acquario

Domenica la Luna sarà proprio nel tuo segno: il tuo desiderio di libertà potrebbe essere bloccato da tutti gli impegni e da tutte le situazioni che hai creato fino ad ora. Quindi, é molto probabile che tu debba veramente dare un taglio a tutto quello che é legato al passato.

Oroscopo Pesci

Nei rapporti di lavoro come nei rapporti interpersonali devo chiedere massima attenzione, perché ci vuole poco per arrabbiarsi, per innervosirsi. Tanto più che con Mercurio in opposizione a tutto volume, il lavoro é sempre molto faticoso: o perché sei da solo a fare tutto o perché ci sono blocchi non ancora superati.

