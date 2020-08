Oroscopo Paolo Fox oggi, le stelle di mercoledì 26 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 26 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 26 agosto 2020

Mercoledì 26 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ un’altra giornata piuttosto faticosa al mattino, poi nel pomeriggio e anche ci sarà un buon recupero. Purtroppo ci sono mille titubanze che riguardano i sentimenti: non dico che sia per forza colpa tua, magari hai a che fare con una persona poco chiara, però hai sofferto molto.

Oroscopo Toro

Questa é una giornata che inizia in maniera un pò faticosa al mattino, poi si torna ad essere più tranquilli. Sabato e domenica, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti. In queste ore potresti aver voglia di sentire una persona che non senti da tempo: e comunque, visto che non archivi definitivamente mai nulla, il passato é sempre molto importante per te.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Pomeriggio sottotono: almeno fino ad oggi potresti trovarti in uno stato di abbandono, di grande stanchezza! E’ chiaro che chi ha iniziato nuovi progetti si sente particolarmente nervoso ed è probabile che anche in amore ed in famiglia non ci sia il giusto apporto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei innamorato! In questi giorni devi assolutamente parlare d’amore: Agosto potrebbe essere stato un mese importante ma anche disordinato per le relazioni, dipende da come le stai vivendo: se vivi una relazione da tempo, la confermi! Se ci sono due storie in ballo, é probabile che sia accaduto l’irreparabile e quindi c’é del caos, ma bisogna dire che in ogni modo non manca una certa pulsione, un certo ardore!

Oroscopo Leone

La mattinata sarà piuttosto contrariata: e qui sarebbe il caso di capire che cosa e’ accaduto domenica e lunedì. La realtà é che sei sottoposto ad un certo stress, probabilmente sei stato anche male: difficilmente gli altri notano i tuoi disagi, perché tu vuoi sempre dare agli altri l’idea di essere incrollabile.

Oroscopo Vergine

Nonostante tu abbia una grande capacità d’azione, nel periodo che va da questo pomeriggio e fino ad oggi, dovrai tirare il freno, dovrai evitare di stancarti, dovrai evitare polemiche, disagi e dissensi nell’attività, specie se indipendente.

Oroscopo Bilancia

Sei sempre piuttosto disorientato! Per fortuna queste stelle aiutano certi progetti che tu hai in mente e che si svilupperanno dall’autunno inoltrato. Si può dire, però, che l’amore é un pò a disagio: o perché non c’é quello che vorresti oppure perché non ti senti ricambiato.

Oroscopo Scorpione

Il fatto che la Luna al mattino sia ancora nel tuo segno é un chiaro invito a darsi da fare ma anche a raccogliere le intuizioni migliori. Posso dire che 28 e 29 saranno giornate molto importanti per le relazioni, per l’amore. Io spero che ad Agosto tu abbia fatto un bel piano per rinverdire una storia d’amore!

Oroscopo Sagittario

Nel pomeriggio sarai molto vivace grazie a questa Luna attiva: sono contento che tu riprenda coraggio, che finalmente ritrovi l’ottimismo che sembrava perduto. Si perché nella prima parte dell’anno hai sofferto molto piu’ degli altri la fase di chiusura, e soprattutto se sei stato un pò troppo a fianco ad una persona senza avere la possibilità di respirare.

Oroscopo Capricorno

Settimana importante in vista di un weekend nel quale avrai la Luna nel segno che si somma alla presenza di Giove e Saturno favorevoli! E’ una settimana di decisioni: ho spiegato che i cambiamenti del 2020 all’inizio saranno pesanti, potrebbero sembrare persino una retrocessione, invece non sarà cosi.

Oroscopo Acquario

Al mattino potresti essere molto nervoso, addirittura sconvolto! Devo ricordare che già da domenica c’é uno stato di forte agitazione dentro di te, e il fatto di vedere tutto in maniera molto critica e di non trovare mai un’intesa con gli altri é il dato lampante che non ti senti in perfetta forma, che vorresti cambiare.

Oroscopo Pesci

Con questa Luna importante stai cercando di organizzare al meglio la tua vita, anche se sembra proprio che tu abbia troppe responsabilità sulle spalle. Chi deve recuperare un lavoro oppure in questi giorni si é trovato bloccato nonostante una grande volontà d’azione, é più preoccupato.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento