Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 1 febbraio 2021: le previsioni da Ariete a Pesci

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: lunedì 1 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ un inizio di settimana in cui questa Luna opposta non permette di fare tutto ciò che desideri, ma bisogna dire che hai una bella carica di energia che raddoppierà nel corso delle prossime ore! Ecco perché ritengo che sia un momento di forza e di buon auspicio per quanto riguarda l’amore e le relazioni. Non isolarti proprio adesso!

Oroscopo Paolo Fox Toro

In queste prime due settimane di Febbraio devi stare un pò attento perchè anche una piccola agitazione può diventare un tormento! Quindi, in amore e nei rapporti con gli altri ci vuole molta prudenza. Avere stelle un pò agitate significa anche dover rimediare a certe questioni di lavoro, soprattuto se ti senti troppo precario!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Entro due settimane potrai ricevere una conferma! La cosa che mi piace di più di questo cielo è che c’è una gran voglia di rimettersi in gioco; soprattutto se agli inizi del 2020 hai vissuto una crisi d’amore, ora si può recuperare con la stessa persona di sempre o con un’altra, dipende anche dalle circostanze!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana inizia in maniera un pò faticosa. E’ vero che ci sono meno difficoltà rispetto all’anno scorso ma questa Luna in quadratura rimette in gioco i tuoi sentimenti più veri. Per non è mai facile stare tranquillo, sopratutto con te stesso! Al momento sarà molto importante stare attenti al denaro perché potrebbero esserci più spese o soldi che non arrivano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Pare proprio che ti trovi in una condizione di battaglia! D’altronde, per te le battaglie non finiscono mai: spesso incontro persone del tuo segno che mi chiedono come mai debbano sempre lottare nella vita! In realtà vuoi sempre vincere, ti piacciono le sfide, quindi sia in amore che sul lavoro non accetti le cose semplici, ma è chiaro che così facendo puoi vivere momenti di forte tensione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarà bene recuperare un pò di energia psicofisica. Bisogna dire che non ci sono stelle complicate, anzi molti hanno trascorso il 2020 in una maniera più tranquilla, più semplice di quanto avessero immagino in un contesto sociale così difficile. Certo, tutto questo ha creato piccoli fastidi, difficoltà emotive e psicologiche, ma piano piano si recupera! Marte in buono aspetto aiuta ad essere più forti.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Ora puoi veramente rimetterti in gioco! Mi auguro che tu non voglia fermarti proprio adesso perchè questo Febbraio può rappresentare un indizio di forza. Febbraio e Marzo sono mesi in cui si può recuperare la propria identità professionale, in cui anche in amore si possono fare scelte importanti. Altrettanto improntate sarà non sottovalutare gli eventi che ti capitano!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento è un pò più complicato essere sereni! Non dico che siano giornate difficili ma è molto probabile che si facciano le cose due volte, che ci sia sempre qualcosa da dire e forse anche polemiche da sollevare! Quindi, il mio consiglio è di non mettersi in una condizione di disagio, evitando provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei un pò fermo al passato mentre in questo momento dovresti guardare al futuro con più ottimismo. Quelli che nella prima parte del 2020 hanno vissuto una situazione difficile a livello sentimentale, potranno sfruttare la prima parte di quest’anno per ottenere maggiori successi e consensi. Novità!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Inizi a vedere le cose in maniera diversa. In questo momento sarà possibile togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa! Se hai in mente di bloccare una persona che ti da fastidio, ora puoi farlo. Inoltre, negli ultimi tempi hai fatto dei notevoli passi avanti. Probabilmente ci sarà un motivo di riflessione per il lavoro: se nel passato si sono chiuse certe situazioni, ora bisogna tentare di recuperarle. Prudenza col denaro: dovrai fare le stesse cose con qualche soldo in meno!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei al centro di una grande agitazione che alla fine potrebbe anche essere produttiva! Non ci dimentichiamo che i grandi momenti della vita sono quelli in cui riusciamo a buttare all’aria il passato e a proiettarci completamente verso il futuro! Non bisogna limitare il proprio raggio d’azione, e d’altronde, tu sei bravissimo a guardare oltre. Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con questo Marte favorevole senti che è finalmente arrivato il momento di parlare d’amore! Se l’anno scorso c’è stata una separazione, ora sarà meglio voltare pagina. Tra l’altro, ai cuori solitari ma anche a quelli che vogliono perfezionare una storia, ricordo che Febbraio e Marzo saranno mesi molto produttivi proprio a livello sentimentale. Insomma, qualcosa può rinascere! Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento