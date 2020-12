Oroscopo Paolo Fox oggi, martedì 22 dicembre 2020: le previsioni per i dodici segni

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Martedì 22 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo. Cerca di non reprimere questi pensieri; ogni contributo intellettuale ha la sua importanza nello sforzo comune.

Oroscopo Toro

Oggi l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Al lavoro qualcuno ti troverà un pò maniacale. Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un pò d’avventura.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l’ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio: usa la fantasia e immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l’impulso per raggiungerlo davvero.

Oroscopo Leone

A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo.

Oroscopo Vergine

Sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri. Cerca solo di stare attento ai consigli che ti vengono dati da certi tuoi colleghi, e mantieni uno spirito critico.

Oroscopo Bilancia

Questa giornata dovrebbe svolgersi piuttosto tranquillamente se manterrai l’attenzione. Sei fiducioso rispetto a una decisione importante sopraggiunta negli ultimi giorni, ma non vuoi farti portare troppo lontano. Non essere cocciuto in merito alle tue esigenze.

Oroscopo Scorpione

Se recentemente hai attraversato un periodo di stress dovuto al denaro, adesso puoi venirne fuori piano piano. Ormai hai abbastanza margine di manovra per conciliare il tuo spirito creativo e la tua capacità di giudizio, e infine per sentirti meglio.

Oroscopo Sagittario

Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Oroscopo Capricorno

Forse ti sentirai un pò infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Oroscopo Acquario

Ti piacerebbe prolungare l’atmosfera di festa di questi ultimi giorni, ma il tuo entourage è già tornato alla realtà, il che ti fa pensare di non essere in sintonia con loro. Non è un buon motivo per dubitare di te stesso o sentirti escluso.

Oroscopo Pesci

Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma sai come si dice, l’apparenza inganna. La tua cerchia, in effetti, sembra molto superficiale e avrai delle difficoltà ad avviare una seppur minima discussione più profonda con loro, cosa che potrà sembrarti frustrante.

