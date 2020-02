Oroscopo Paolo Fox oggi: mercoledì 12 febbraio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 12 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è un po’ di agitazione in amore, questi sono giorni in cui potrebbero esserci dei distacchi o dei ripensamenti.

Sul lavoro occorre risolvere prima una questione, poi si potrà stare molto più sereni.

Oroscopo Toro

Devi imparare a lasciarti andare ai sentimenti, non avere paura a metterti in gioco in amore.

Sul lavoro ci sono buone occasioni da cogliere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata sottotono in amore a causa della Luna dissonante. Evitate le discussioni, meglio rimandare a domani eventuali chiarimenti.

Sul lavoro le cose iniziano ad andare meglio.

Oroscopo Cancro

In questi giorni sei molto passionale. Nel contempo, però, sei anche più sanguigno: meglio calmarsi un po’ ed evitare le occasioni che potrebbero portare a discussioni, specie in amore.

Sul lavoro non sono giornate adatte a chiudere contratti

Oroscopo Leone

Questa è una giornata un po’ agitata, ma non farti prendere dall’ansia: domani e dopodomani c’è un ottimo recupero.

Sul lavoro non hai voglia di fare discussioni inutili, meglio mettere subito in chiaro come la pensi.

Oroscopo Vergine

Giornata interessante in amore, le coppie stabili possono fare progetti importanti.

Sul lavoro cerca di guardare al futuro, evitando prese di posizione troppo nette.

Oroscopo Bilancia

Ancora qualche problema in amore, ma a breve la Luna transiterà nel tuo segno e aiuterà a risolvere alcune questioni.

Sul lavoro hai un senso di insoddisfazione, ma nel contempo ti senti più forte e questo potrebbe farti recuperare terreno.

Oroscopo Scorpione

Hai la Luna dalla tua parte: devi solo lasciarti andare un po’ di più in amore.

Forse le esperienze del passato ti hanno reso diffidente, ma adesso è giunto il momento di guardare al futuro.

Oroscopo Sagittario

Giornata in cui ti senti stressato e sotto pressione. In amore sono favorite le riconciliazioni.

Sul lavoro ci sono diverse buone idee, ma a volte non ci sono abbastanza soldi per poterle realizzare.

Oroscopo Capricorno

Oggi serve essere prudenti in amore: meglio ponderare le parole. Evitate le tensioni.

Sul lavoro potrebbe sorgere un problema: prima di parlare rifletti.

Oroscopo Acquario

Hai Venere dalla tua parte, l’amore è favorito. Incontri speciali per i single, approfitta di queste stelle e non restare chiuso in casa.

Attenzione alle questioni finanziarie: ci sono state molte uscite e adesso bisogna rimediare.

Oroscopo Pesci

Devi essere un po’ meno agitato nelle questioni di cuore, oggi potresti affrontare le cose un po’ troppo di petto, invece serve maggiore diplomazia.

Per i single sono favoriti gli incontri. Sul lavoro organizzati bene: riuscirai a farti valere.

