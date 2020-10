AGI – Torna la paura in Francia nel giorno in cui i musulmani celebrano la nascita di Maometto. Un uomo armato ha fatto irruzione nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza e, armato di un coltello, ha sgozzato il custode e assalito altre due donne, una delle quali è stata decapitata. Secondo la polizia, ci potrebbe essere un complice in fuga. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato nella città, già straziata nel 2016 da un altro sanguinoso attentato, e ha promesso un rafforzamento della presenza dell’esercito nelle strade, lanciando un appello all’unità nazionale.

L’attentatore, ferito dalla polizia e arrestato,

Orrore nella cattedrale di Nizza, l'attentatore islamico era sbarcato a Lampedusa

