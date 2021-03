Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata, e il Napoli ha cambiato Sarri e il suo sostituto Ancelotti, mai avvicinandosi né a quei grandi picchi di bel gioco né ai risultati del tecnico di Figline Valdarno. Quello Scudetto 2017-18, passato alla storia come “perso in albergo” poiché i giocatori erano in hotel insieme a guardare quella gara e si sarebbero demoralizzati alla vista della rimonta della Juventus (l’Inter in 10 uomini era in vantaggio 2-1 a 10′ dalla fine), ad alcuni pesa ancora come un macigno, specie perché l’espulsione di Pjanic (che tra l’altro ha battuto la punizione-assist per il 2-3 finale di Higuaìn) sarebbe potuta essere decisiva. Dopo quasi tre anni ecco la confessione di Daniele Orsato di Schio alla RAI, nell’ottica di una maggiore chiarezza – che sarebbe servita allora, forse molto meno serve oggi – da parte della classe arbitrale. È pur vero che gli azzurri avrebbero potuto vincere con Fiorentina e Torino (finì 2-2 al San Paolo con record di Hamsik) e avrebbero comunque vinto lo Scudetto, ma è impossibile non considerare quell’episodio un vero crocevia della vittoria finale della Juventus.

Fonte: Gerardo Marino, Facebook