Orsi: “Napoli, problema mentale. La Lazio ci crede sempre, non molla mai”

Lazio-Napoli | Fernando Orsi, ex portiere ed oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Napoli e della sconfitta di fronte al pubblico del San Paolo contro l’Inter. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Il Napoli resta una squadra forte, il problema è mentale. Questo è un momento delicato e il calendario non gioca a favore perché il Napoli può perdere contro tutte.

La Lazio sta bene, gioca bene a calcio, ci crede sempre e non molla nulla. Il Napoli invece prova ad impostare, ma è troppo fragile e anche i migliori vedi Koulibaly e Di Lorenzo commettono errori fatali”.

Da Napoli-Inter a Lazio-Napoli: il report allenamento

Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina la preparazione al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sui campi 2 e 3, sono stati impegnati in torello e attvazione in avvio sessione. Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni finalizzate al possesso palla.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly. Ghoulam non si è allenato per uno stato influenzale.

