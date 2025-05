Orsini: bene Mattarella, industria italiana è pilastro democrazia

Roma, 27 mag. (askanews) – “Abbiamo molto apprezzato l’intervento che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato il 25 aprile scorso a Genova, in cui ha ricordato che 80 anni fa ‘la fabbrica, le fabbriche, si manifestarono, una volta di più, luoghi di solidarietà e scuole di democrazia’. È stato così, e continua ad essere ancora così”. Perchè “l’industria italiana non è solo reddito e lavoro. È un pilastro della democrazia del nostro Paese”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione dell’assemblea annuale in corso a Bologna.

“Grazie al presidente Mattarella, per averlo ricordato ancora una volta”, ha concluso.