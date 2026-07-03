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Orsini (Confindustria): Ue fa da arbitro Cina-Usa, produce solo regole
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Orsini (Confindustria): Ue fa da arbitro Cina-Usa, produce solo regole

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Italia comunque registra buoni risultati sul fronte export

Genova, 3 lug. (askanews) – L’Europa deve smettere di essere solo un arbitro tra Stati Uniti e Cina e tornare a produrre, non soltanto regole. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Genova “Long Term Life. A 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, quali sfide dovremo vincere nei prossimi 50 anni?”, sottolineando che Pechino porta sul mercato europeo prodotti a basso costo anche grazie al sostegno dello Stato, mentre l’Italia continua comunque a registrare buoni risultati sul fronte dell’export.”La Cina – ha detto Orsini – sta portando prodotti in Europa a costo basso con il sostegno dello Stato. Anche qui serve che l’Europa faccia la sua parte per poter essere competitivi, perché in questo momento l’Europa sta facendo da arbitro tra due continenti, tra gli Stati Uniti e la Cina, e noi stiamo solo producendo regole e non stiamo producendo prodotti, nonostante l’Italia stia facendo molto bene come esportazioni”.

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